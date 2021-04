Nescafé Star : les votes sont ouverts, en attendant le premier concert privé jeudi prochain

Les 6 premiers talents sont prêts pour le premier concert privé de la Nescafé Star 2021 ! La première étape éliminatoire a lieu le jeudi 29 avril en direct sur TNTV à partir de 19h35.

L’enregistrement de l’hymne a constitué un bel entraînement. Mais dès à présent pour les candidats la pression est palpable. Ils savent qu’ils jouent leur place en finale lors de ce premier concert.

Des répétitions sans relâche

Le travail assidu de Norleen, Mael, Herman, Mathilde, Yann et Tauarii donnera sans aucun doute un spectacle de hautequalité. Conseillés par leurs coachs et entraînés par Bruno, ils ont fait de beaux progrès. Tous les détails sont importants, même améliorer son hygiène de vie. Mais rien n’est joué d’avance, chacun des 6 talents sera sans filet sur scène, tout peut arriver…

Une soirée éliminatoire

Les candidats auront deux titres à interpréter pour défendre leur place dans l’aventure. Ils seront notés sur une musique internationale et une du Pacifique. Pour le plaisir des téléspectateurs et compléter le programme de la soirée, il y aura des duos surprises. Sous les feux des projecteurs, les membres du jury seront intransigeants sur les critères de notation établis. La justesse vocale, l’interprétation sont évidemment importants. Mais ils ont été clairs dès le début. Ils cherchent aussi une personnalité artistique.

Comme chaque saison, le vote du public compte comme une voix du jury. Ce qui peut définitivement faire pencher la balance. D’ailleurs pour ce concert le public peut commencer à voter du 23 avril jusqu’à la fin de la soirée pour son candidat préféré. Alors soutenez vos candidats préférés car à l’issue du concert, seul 3 candidats seront retenus pour la grande finale.

Tout le monde devant sa télé le jeudi 29 avril !

Après les auditions et l’hymne, ce concert privé est le premier événement de la Nescafé Star à être diffusé en direct live sur TNTV. Alors, on se met en famille devant son petit écran pour découvrir les premières prestations solo et duo de nos 6 candidats en lisse pour le titre de NESCAFE STAR 2021 !

Rdv jeudi 29 avril à 19h30 sur TNTV.