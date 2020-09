Noémie, collégienne à Tipaerui, star à Paris !

On l’avait laissée en mai 2019, après le casting à Tahiti au cours duquel elle avait été repérée. Un an plus tard, Noémie Thibout est dans la saison 7 de The Voice Kids. Elle nous a parlé de son aventure à Paris.

C’est en décembre dernier que, accompagnée de sa famille, Noémie Thibout s’est rendue à Paris pour le tournage de l’émission. Et c’est à l’occasion de sa première apparition qu’on a pu se rendre compte des progrès réalisés en quelques mois par la jeune fille. « J’ai pris des cours de chant avec Bruno Demougeot, » dit-elle, même si elle s’est durement jugée en revisionnant son interprétation de Creep de Radiohead : « J’ai fait plein de fausses notes, c’est pas beau ! ». Mais la mission qu’elle s’était donnée – faire pleurer son père – est réussie, avoue l’intéressé, qui reprend : « Elle progresse vite. »

Ce soir-là, les quatre jurés de The Voice Kids se sont retournés, « mais Jenifer a bloqué Kendji Girac », sourit Noémie qui a rejoint l’équipe de la chanteuse. Avec toutefois un petit regret, parce qu’elle pense que Kendji aurait pu l’aider à progresser à la guitare, « et puis elle s’est fait un très bon copain parmi les talents, Tony, qui joue de la guitare manouche, » dit son père. Pour la suite, explique Noémie, son équipe a peu travaillé avec Jenifer, c’est surtout le coach vocal qui assure le quotidien. Et qui lui a donné le meilleur conseil possible :

Si elle ne peut pas révéler grand-chose de la suite de la compétition, sachez qu’on reverra Noémie dans l’émission, dans deux ou trois semaines, avec une chanson imposée interprétée en groupe. « Je suis rentrée dedans facilement, et j’aime beaucoup cette chanson » : c’est tout ce que l’on saura pour l’instant, si ce n’est qu’elle a rangé son ‘ukulele pour le reste de l’émission.

Noémie a sorti son premier single, avec son clip, Dear Mr Presidents, écrit et composé par ses parents. « Mais elle a composé la ligne de chœur, et apporté plein de petits trucs dans l’interprétation », dit son père. Deux autres titres sont en cours de finalisation.

L’actualité de Noémie, ces temps-ci, c’est surtout la rentrée scolaire en classe de 4e au collège de Tipaerui, après avoir manqué plusieurs mois de son année de 5e. « Pour l’instant, je suis contente, j’adore. Ma matière préférée ça devient le français parce que ma prof est super sympa. »

Noémie était jeudi l’invitée de Benny sur l’antenne de Radio1, c’est par ici

Et pour ceux qui ont raté sa première apparition dans The Voice Kids, c’est ici :