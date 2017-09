Noni Energy 1er prix du concours de l’exportateur

La CCISM a dévoilé vendredi matin les trois lauréats du concours de l’exportateur 2017. C’est la société Noni Energy, déjà bien connue des sportifs du fenua, qui a remporté le premier prix contenant entre autre 1 tonne de fret gratuite et la création d’un site Internet.

Ce sont en tout dix projets qui ont retenu l’attention du jury du concours de l’exportateur 2017 organisé par la CCISM. Le but étant de soumettre son projet d’exportation à des professionnels et d’obtenir des conseils sur le développement d’une stratégie à l’international. Trois lauréats ont été récompensés vendredi matin pour la qualité de leur projet. Le premier prix a été attribué à Noni Energy, la société de compote énergétique à base de noni reconnue pour son efficacité dans le milieu sportif polynésien. Sa directrice générale, Kamakea Bambridge, remporte ainsi un billet d’avion, 1 000 kg de fret gratuit, la création d’un site Internet d’une valeur de 150 000 Fcfp, un soutien financier de 100 000 Fcfp de la Sofidep et un accompagnement technique par la CCISM, Air Tahiti Nui Cargo et la DGAE pendant un an.

Le deuxième prix a été attribué à Tahiti Bio qui prévoit notamment la création d’une unité de production autonome aux Marquises prête à fournir l’étranger. Enfin, la Distillerie Moux, pionnier du rhum en Polynésie, repart avec le troisième prix. La société prévoit de participer à plusieurs événements nationaux pour faire reconnaitre le rhum polynésien.