Norwegian Air Argentina veut desservir la Polynésie

La nouvelle compagnie low cost Norwegian Air Argentina, filiale argentine de la compagnie aérienne norvégienne, envisage d’ouvrir une ligne aérienne entre l’Argentine et la Polynésie française.

Le site Air Journal révèle mercredi que la future compagnie aérienne Norwegian Air Argentina, une filiale argentine low cost de la compagnie Norwegian, a annoncé quelques-unes des 152 routes pour lesquelles elle a obtenu un accord des autorités argentines. Parmi elles, la compagnie qui doit se lancer en 2018 avec dix boeing 737-800 a annoncé qu’elle pourrait desservir la Polynésie française au départ de l’Argentine. Il s’agirait de la deuxième liaison aérienne entre la Polynésie française et l’Amérique du Sud, qui compte actuellement une ligne entre Tahiti et le Chili, via la compagnie Latam.