Préavis de grève au Brando

Le secrétaire général de O oe to oe rima, Atonia Teriinohorai. © Radio 1

Un préavis de grève a été déposé mardi par les confédérations CSIP et O oe to oe rima auprès de l’hôtel Brando de Tetiaroa, a révélé mercredi TNTV. Selon nos confrères, le préavis comporte onze points de revendication parmi lesquels des demandes de revalorisation salariale et de paiement d’heures supplémentaires. Sans négociations, le préavis arrive à échéance à compter du 1er janvier à minuit.