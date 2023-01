Nouveau préavis de grève chez les pompiers d’aérodrome

La Fraap, syndicat majoritaire chez les pompiers d’aérodrome, pourrait appeler à une grève illimitée à partir du vendredi 3 février. Les trois jours de mobilisation menés début octobre, qui avait fortement perturbé le trafic domestique s’étaient pourtant soldés par un protocole d’accord.

Le préavis, « inattendu » d’après le gouvernement, a été déposé ce vendredi à la direction de l’aviation civile et la vice-présidence. Il concerne l’ensemble des fonctionnaires territoriaux de la direction de l’aviation civile, ainsi que les agents et pompiers des 43 aérodromes du fenua. Premier point de revendication : le respect de l’accord de fin de conflit signé le 3 octobre par le syndicat avec le directeur de la DAC et le vice-président Jean-Christophe Bouissou. La « Fédération de rassemblement des agents et administrations de Polynésie » liste plusieurs autres demandes, concernant pour la plupart le régime indemnitaire des agents de la DAC et les pompiers d’aérodrome. La Fraap revendique le recrutement de 29 pompiers supplémentaires par le Pays.

Le gouvernement et la direction de l’aviation civile devraient répondre par communiqué d’ici lundi. La dernière mobilisation du syndicat, qui compte dans ses structures affiliées le syndicat des pompiers d’aérodrome, majoritaire dans la profession, avait abouti à d’importantes perturbations dans le trafic aérien domestique, et notamment la desserte des petites îles, entre le 30 septembre et le 2 octobre.