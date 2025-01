Nouveau report dans le dossier de la concession aéroportuaire de Tahiti-Faa’a

Repoussée une première fois au 4 février à la demande du GIP Motu Tahiti, constitué de communes de Tahiti fédérées autour d’Oscar Temaru, la date limite de dépôt des dossiers de candidatures est de nouveau reportée, au 19 mars cette fois. Pendant ce temps, l’heure tourne : l’instruction par la DGAC peut prendre jusqu’à deux ans, et l’entrée en vigueur de la nouvelle concession – si son attribution n’est pas à nouveau contestée – reste fixée au 1er janvier 2027.

Les candidats à la reprise de la concession de l’aéroport de Tahiti-Faa’a avaient, en théorie, jusqu’au 17 décembre dernier pour déposer leurs dossiers à la Direction générale de l’Aviation civile à Paris. On s’attendait à voir remonter au créneau Egis, actuel tenant du titre et partenaire majoritaire du Pays dans la société d’exploitation, Aéroport de Tahiti, ainsi que Vinci Airports. Un candidat de la onzième heure avait alors fait surface : le Groupement d’intérêt public Motu Tahiri, constitué notamment de plusieurs communes de Tahiti, à l’initiative du tavana de Faa’a qui avait, en 2011, engagé les hostilités judiciaires contre l’attribution de la concession. Le nouveau venu, qui semble vouloir créer une sorte de Setil 2.0, avait demandé et obtenu de la DGAC un report de la date limite au 4 février.

Mais le délai vient d’être encore prolongé, cette fois jusqu’au 19 mars 2025, à la demande d’un ou des deux autres candidats dont les dossiers sont pourtant supposés prêts ou quasiment, puisqu’ils étaient déjà dans la précédente course. Rappelons qu’une fois les dossiers déposés, leur instruction pourrait prendre jusqu’à deux ans. L’entrée en vigueur de la prochaine concession reste, pour l’instant, fixée au 1er janvier 2027. Si son attribution n’est pas, comme lors du dernier round, contestée devant les tribunaux puis, de guerre lasse, annulée par l’État pour repartir à zéro.