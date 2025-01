Air Tahiti Nui prend de l’avance dans son changement de gouvernance

La compagnie au tiare a réuni lundi un conseil d’administration chargé de lancer les procédures pour séparer, comme l’exige une loi adoptée en décembre, les fonctions de président du conseil d’administration et de directeur général. Une assemblée générale doit acter ce changement de statut fin février. Et ce n’est qu’après qu’un président sera nommé, dans un nouveau conseil d’administration, qui devrait se tenir bien avant la fin du délai de six mois fixé par la loi. En attendant, les rumeurs courent déjà sur les futures nominations, notamment autour du nom de Hiro Arbelot.

Les travaux sont lancés, chez ATN, pour appliquer la loi du pays adoptée le 19 décembre dernier. Ce texte, qui avait été présenté par Tony Géros sous forme de proposition de loi – sans passer par le gouvernement, donc – et qui a été voté à l’unanimité de l’assemblée, vient imposer aux sociétés d’économie mixte (Sem) la séparation des fonctions de président du conseil d’administration (PCA) et de directeur général (DG). Ce dernier, ainsi que le directeur général délégué, ne peut plus être choisi parmi les administrateurs de la société, ni même parmi ses actionnaires. Un changement visant à renforcer le contrôle du Pays sur ces sociétés stratégiques et qui, parmi les quelques Sem qui n’étaient pas déjà organisées suivant ce format, comme la Tep ou la société Abattage de Tahiti, ciblait notamment Air Tahiti Nui. La loi prévoit un délai de six mois après la date de promulgation, toujours pas effectuée par le Pays, mais imminente au vue des délais légaux. Ce qui laisserait jusqu’à la fin juillet aux Sem pour s’adapter.

Ce qui n’empêche pas ATN de prendre les devants. Ce lundi, la compagnie au tiare a réuni son conseil d’administration en vue de lancer la réforme des statuts et s’accorder à la nouvelle réglementation. Il faudra pour ça passer par une assemblée générale, qui sera convoquée fin février. Ce n’est qu’ensuite que les postes seront affectés. Et si les rumeurs courent déjà, le champ des possibles est très ouvert.

Le retour de la rumeur Arbelot

Philippe Marie, président-directeur général depuis juillet dernier, perdra quoiqu’il arrive une partie de son titre. Si on suit la logique de Tony Géros, qui voulait profiter de la réforme pour redonner au politique un rôle de contrôle et de décision dans les Sem, c’est plutôt aux fonctions de directeur général qu’il sera cantonné. Et c’est un élu, ou en tout cas une personne très proche du pouvoir politique, qui devrait reprendre son siège d’administrateur et de président du conseil d’administration. Sauf que c’est la présidence du gouvernement, et pas l’assemblée, qui est à l’initiative en matière de nominations.

Si Moetai Brotherson décidait effectivement de réaffecter la fonction de PCA, il pourrait choisir de faire entrer un nouveau membre au conseil d’administration, ou de désigner un de ceux qui sont déjà autour de la table. Côté élus, on y trouve, en plus du président lui-même, le ministre des Grands Travaux Jordy Chan, la représentante Tavini Élise Vanaa, l’élu autonomiste Nuihau Laurey, ou le deuxième adjoint de la mairie de Faa’a et fils du tavana Tetuahau Temaru. Des représentants du privé sont aussi administrateurs. Et notamment Hiro Arbelot, ancien pilote d’ATN aujourd’hui patron de la clinique Te Tiare, qui avait été choisi par la présidence pour intégrer le CA de la compagnie en 2023, en même temps que Philippe Marie. L’époux de la députée Tavini Mereana Reid-Arbelot, qui a remplacé Moetai Brotherson a l’Assemblée nationale, avait aussi hérité la même année d’une place au conseil d’administration d’Aéroport de Tahiti (ADT). La rumeur l’avait plusieurs fois placé parmi les candidats, au poste de PDG d’Air Tahiti Nui. Et aujourd’hui au poste de PCA.

Moetai Brotherson n’a pour l’instant laissé filtrer aucune information sur ses choix qui peuvent aussi concerner la direction générale de la compagnie. Et qui, quoiqu’il arrive, ne seront actés qu’après l’assemblée générale de fin février.