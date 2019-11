Nouvel appel d’offre pour l’aéroport de Tahiti-Faa’a

Le nouvel appel public à concurrence pour la concession de l’aéroport de Tahiti-Faa’a a été publié vendredi dernier au journal officiel. Un marché pour une valeur totale estimée à 155 milliards de Fcfp.

Dans le journal officiel du vendredi 15 novembre, le ministère chargé des Transports et la Direction générale de l’aviation civile publient le nouvel appel public à concurrence pour la concession de l’aérodrome de Tahiti-Faa’a. L’actuelle concession ayant été annulée en 2017 pour « absence de publicité et de mise en concurrence »après six années de recours intenté par la mairie de Faa’a . Un appel a démarré en 2018 mais depuis, l’Etat a annoncé en février dernier la rétrocession des aérodromes de Raiatea, Bora Bora et Rangiroa au Pays courant 2020. Ce qui explique que cet appel d’offre ne concerne que l’aéroport de Tahiti-Faa’a. La valeur totale de la concession est estimée à 155 milliards de Fcfp. L’appel précise que « le concessionnaire sera chargé du développement, de l’entretien-renouvellement et de l’exploitation des terrains, ouvrages, bâtiments, installations, matériels, réseaux et services de l’aérodrome de Tahiti-Faa’a ». « Le concessionnaire devra réaliser en début d’exécution du contrat de concession un programme de travaux initiaux, comprenant notamment la rénovation et l’extension à l’est de l’aérogare, l’augmentation de la capacité des parkings voitures et le doublement du canal de drainage » pour le détail de l’appel à concurrence, « le montant estimatif du programme de travaux initiaux, qui sera précisé dans les documents de consultation, s’élève à environ 40 millions d’euros.»

A noter qu’en septembre dernier, Edouard Fritch a fait part de son désir que le futur concessionnaire puisse s’occuper de l’entretient et de l’exploitation des 46 autres aérodromes de Polynésie. Une demande pour l’instant restée lettre morte.

L’appel se clôture le 6 janvier 2020.