Nouvelle-Calédonie : Inauguration de « Helio », la plus grande centrale photovoltaïque du territoire

Installée sur l’aéroport de la Tontouta, la centrale Helio a été inaugurée ce jeudi. Une partie de l’installation est construite au sol, l’autre en revêtement d’ombrières couvrant le parking dédié à l’infrastructure aéroportuaire. Les précisions de notre partenaire Outremers360 avec Caledonia.

Plus grande centrale photovoltaïque du territoire, « Helio » se compose de 7 590 panneaux sur environ 8 000m², pouvant apporter l’énergie équivalente à la consommation annuelle de 1000 foyers et une réduction de plus de 5000 tonnes d’émission de CO² par an.

Au micro de nos confrères, Thierry Muller, directeur général de Total Énergie Renouvelable, rappelle les économies autorisées par le projet, ainsi que celles, indirectes, générées : « C’est un projet innovant parce qu’il apporte déjà sur le parking de l’aéroport un confort thermique, mais qui va au-delà puisqu’on va mesurer les économies que ça fait faire sur les consommations des véhicules, puisque grâce à la protection thermique que vont apporter les ombrières, il y aura moins besoin de faire fonctionner la climatisation des voitures lorsqu’on partira ».

L’installation d’une telle centrale n’est pas sans conditions, au regard des strictes réglementations relatives à la sécurité aérienne, explique le directeur général de Total Énergie Renouvelable : « Il y a des contraintes qui doivent être respectées, celles de la Direction générale de l’Aviation civile (DGAC), ça veut dire que les modules ont subi un traitement particulier sur leur surface pour limiter la réverbération et donc la gêne qui pourrait être amené aux avions en approche ». Innovation d’importance utilisée dans la construction, les panneaux de la centrale au sol sont des panneaux dits « bi-faciaux », qui permettent de capter le rayonnement du soleil direct et indirect

Le projet, dont la construction a nécessité 6 mois de travail, est chiffré à 493 millions de Fcfp, et entre dans le cadre du schéma de transition énergétique du territoire.