Nouvelle-Calédonie : la vaccination progresse

La vaccination de la population calédonienne se poursuit, par le biais des centres de soin, de dispositifs tels que Proxi Vax, ou encore la participation des soignants libéraux dans le schéma vaccinal du territoire, actuellement en phase de test. Les explications de notre partenaire Outremer 360°.

Alors que le dernier bilan du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie fait état d’un taux de 31,47% de la population totale vaccinée, la Province Nord affiche un taux de 64% de personnes ayant reçu leur première dose du vaccin.

Afin de participer à l’effort collectif, le gouvernement a lancé un appel à participation aux personnels médicaux et paramédicaux volontaires, libéraux, avec ou sans activité, retraités, entre-autres, dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire. Ces renforts auront pour vocation à être déployés dans les centres de vaccination et de dépistage, les structures de soins ou encore les hôtels réquisitionnés, afin de participer à la campagne de vaccination du territoire.

Dans ce contexte, l’opération Proxi Vax est une nouvelle stratégie de proximité, menée en collaboration du gouvernement et de différents partenaires, bailleurs sociaux, médecins libéraux volontaires, associations, entreprises privées, afin de mettre en place des centres de vaccination éphémères. En parallèle, les bailleurs sociaux contactent leurs locataires par téléphone pour repérer ceux qui ne peuvent pas se déplacer jusqu’à un lieu de vaccination. Des équipes mobiles seront déployées pour aller vers ces personnes. Deux itérations ont déjà eu lieu, le samedi 18 septembre au foyer wallisien et futunien dans le quartier de Magenta, un autre le 24 septembre aux tours Magenta.

Autre exemple en Province Nord, la participation de soignants libéraux à l’effort vaccinal du territoire. Nos partenaires de CALEDONIA ont suivi Elodie Marnas Redon, Sage-femme en Province Nord, qui vaccinait pour la première fois certains de ses patients à son cabinet, elle témoigne : “Les sages-femmes, en tout cas en brousse et quand on est là depuis longtemps, on est quand même un soignant de proximité que les gens connaissent, on va suivre la femme à plusieurs moments de sa vie, parfois plusieurs grossesses, donc c’est quand même un professionnel de confiance”.

Gisèle Hmakone, secrétaire générale adjointe de la Province Nord interrogée par CALEDONIA, annonçait l’objectif “d’atteindre 70% de première injection d’ici la fin de la semaine ou la semaine prochaine, car cela voudrait dire dans trois semaines, on aura 70% de nos plus de 12 ans qui auront un schéma vaccinal complet”.

La vaccination de la population calédonienne se poursuit, par le biais des centres de soin, de dispositifs tels que Proxi Vax, ou encore la participation des soignants libéraux dans le schéma vaccinal du territoire, actuellement en phase de test.