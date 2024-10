Nouvelle-Calédonie : mission de Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher du 10 au 14 novembre

Le chef de l’État a reçu, mardi à l’Élysée, le Premier ministre, le ministre des Outre-mer et les présidents des deux assemblées, Sénat et Assemblée nationale, pour faire le point sur le dossier calédonien. Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher sont attendus sur place du 10 au 14 novembre et auront « toute latitude pour rencontrer qui ils souhaitent », dans le cadre de leur mission « de haut niveau ». Les précisions de notre partenaire Outremer 360.

La réunion qui a eu lieu au lendemain du déplacement en Nouvelle-Calédonie de François-Noël Buffet. Son premier en Outre-mer depuis sa nomination rue Oudinot, qui lui a permis de « faire le bilan » et « présenter un point de la situation sur place » à ses interlocuteurs, hier à l’Élysée. Une réunion qui s’est faite à la demande de Yaël Braun-Pivet, présidente de l’Assemblée nationale, et Gérard Larcher, président du Sénat, en présence aussi d’Emmanuel Moulin. L’ancien directeur de cabinet de Gabriel Attal alors que celui-ci était Premier ministre, est le « préfigurateur » de la délégation interministérielle qui sera chargée du dossier calédonien.

Toujours selon nos informations, Emmanuel Moulin, qui avait accompagné le ministre des Outre-mer la semaine dernière, devrait d’ailleurs y retourner avant la mission des présidents des deux assemblées. Mission qui aurait, a assuré Emmanuel Macron, « toute latitude de rencontrer qui ils souhaitent », séparation des pouvoirs oblige. Le chef de l’État a profité de l’occasion pour défendre son bilan à l’égard de la Nouvelle-Calédonie depuis 2017, et présenté son propre « point de situation » sur la Nouvelle-Calédonie.

Michel Barnier a, de son côté, précisé la méthode de travail pour que les négociations aboutissent à une situation pérenne pour le territoire. Après cette mission, le Premier ministre doit convier les élus et forces vives de l’archipel à Paris, durant la première quinzaine de décembre.