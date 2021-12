Nouvelle réglementation pour le mouillage à Huahine

Un arrêté du conseil des ministres encadre la circulation et le mouillage des navires dans le lagon de Huahine. Un texte basé sur le même principe que la réglementation de Moorea, qui est fortement contestée.

Après Moorea, au tour de Huahine de restreindre les mouillages pour les bateaux. Le mouillage et le stationnement des navires fréquentant le lagon de Huahine, qu’ils soient engagés dans des activités de plaisance ou de transport touristique, vont être encadrés, annonce le conseil des ministres. Les navires de moyens et gros gabarits devront s’amarrer dans des zones spécifiques, qui seront équipées de mouillages écologiques. Les navires de grandes tailles (plus de 90 m) et les paquebots disposeront de places dédiées, positionnées dans des zones spécifiques, notamment dans les baies des Bourayne et de Maroe, où la qualité des fonds permettra leur ancrage en toute sécurité pour l’environnement. Les navires ne pourront séjourner plus de 72 heures sur le même emplacement. Le communiqué du conseil de ministres ne donne pas d’indication sur le nombre de navires qui pourront stationner, ni sur l’organisation de l’occupation de ces mouillages. Les plus petits navires, dont la longueur est inférieure à 6 mètres, pourront continuer de stationner dans d’autres emplacements du lagon à l’exception des passes et des chenaux. Ils seront invités à stationner dans des endroits adaptés, à l’écart des récifs et massifs coralliens. La durée de leur mouillage sera limitée à 24 heures.

