Nouvelles restrictions aux voyages : les précisions de l’État et du Pays

En fin de journée ce vendredi, le Haut-commissariat a finalement clarifié, autant que faire se peut, les nouvelles conditions de déplacements en provenance ou à destination de la Polynésie française. Mais « la date d’entrée en vigueur sera précisée dans les meilleurs délais. » Tout comme un éventuel isolement à l’arrivée, qui pourrait être décidé « prochainement ». De son côté, le gouvernement est déjà réuni en séminaire et poursuivra durant le weekend l’élaboration de mesures d’urgence d’aides aux personnes et aux entreprises, qui seront annoncées en début de semaine prochaine.

Sans que l’on sache encore quand ces nouvelles mesures entreront réellement en vigueur, le représentant de l’État confirme plusieurs modalités : « Le motif touristique, qui permettait de se rendre en Polynésie française, est supprimé. » Cela concerne également les voyageurs en provenance de pays étrangers, notamment les États-Unis et le Canada. Ceux qui séjournent actuellement au fenua « peuvent poursuivre leur séjour, le retour à leur domicile constituant un motif impérieux d’ordre personnel. »

Pour les résidents en Polynésie, les conditions d’entrée sur le territoire métropolitain restent pour l’instant les mêmes : pas de test PCR ni d’isolement obligatoire à l’arrivée, mais toujours un justificatif d’un des trois motifs impérieux acceptables – personnel ou familial, santé, professionnel – et une attestation sur l’honneur déclarant l’absence de symptômes.

Pour les personnes qui viendront en Polynésie, résidents ou non, mais toujours pour l’un des trois motifs impérieux, le test PCR négatif de moins de 72 heures et l’attestation sur l’honneur déclarant l’absence de symptômes sont toujours requis.

Toutefois, « les conditions sanitaires à l’arrivée en Polynésie française sont par ailleurs susceptibles d’évoluer et seront précisées prochainement »

Le gouvernement prépare les mesures d’urgence

Dans un communiqué, le gouvernement polynésien « prend acte des déclarations du Premier ministre, et notamment la décision de fermer les frontières qui aura des conséquences sur l’activité touristique et plus largement sur l’activité économique et sociale en Polynésie française. »

Les ministres sont réunis en séminaire pour une réflexion qui « est déjà bien avancée » et qui « se poursuivra au cours du weekend » « sur les mesures d’urgence à mettre en œuvre pour sauvegarder l’emploi et les entreprises ainsi que pour accompagner les plus fragiles. »

Les premières mesures qui seront présentées en début de semaine prochaine, « dont certaines nécessiteront de saisir l’assemblée de la Polynésie très rapidement », conclut le Pays.

CP Restrictions Des Conditi… by Dani Recto