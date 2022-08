Obésité et surpoids : Consultation gratuite pour les jeunes et leurs familles au Fare Tama Hau

Une consultation gratuite à destination des enfants et des jeunes de moins de 25 ans souffrant d’obésité ou de surpoids et de leurs familles est ouverte au Fare Tama Hau à partir du mois d’août 2022 annonce le Pays. Ce dispositif multidisciplinaire est financé par le fond de prévention sanitaire et sociale explique le communiqué.

Le Pays annonce dans un communiqué l’ouverture d’une consultation gratuite pour pallier « l’offre de soin réduite » en Polynésie concernant l’obésité et le surpoids « de l’enfant et du jeune ». « Placée sous la responsabilité d’un médecin, une équipe pluridisciplinaire sera réunie autour du patient et de sa famille » indique le communiqué. « Des équipes médicales (nutritionnistes, endocrinologues, pédiatres, médecin généraliste…), paramédicales (infirmiers, masseurs- kinésithérapeutes…) et d’activités physiques » accompagneront le patient et sa famille afin « d’agir sur un ensemble de comportements conduisant à la sédentarité et à des prises alimentaires mal adaptées ». La direction de la santé entend par cette action accompagner le public concerné « dans les changements durables de leur mode de vie afin de faire régresser le risque médical ». C’est grâce au fond de prévention sanitaire et sociale que les enfants et jeunes de moins de 25 ans peuvent en bénéficier avec leurs familles au sein du Fare Tama Hau à compter d’août 2022.

« La probabilité qu’un enfant obèse le reste à l’âge adulte varie selon les études de 20 à 50 % avant la puberté, explique le communiqué, à 50 à 70 % après la puberté ». Pour rappel « l’enquête menée en 2014″ par la direction de la santé en Polynésie française, « a révélé que 36% des enfants scolarisés de 7 à 9 ans étaient en surpoids dont 16% au stade d’obésité, sans différence significative entre le sexe et l’archipel. »

