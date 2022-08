Le système éducatif Polynésien en quelques chiffres à la veille de la rentrée 2022

À quelques jours de la rentrée scolaire 2022-2023, le Pays livre un aperçu chiffré du « système éducatif Polynésien ». Le nombre d’élèves est toujours en baisse tandis que les dispositifs déployés pour de meilleurs résultats prospèrent selon les données fournies. Les taux de réussite au DNB et au baccalauréat, qui avaient tous deux chuté sévèrement l’an passé, se relèvent passant respectivement de 74,24% à 77,51% et de 89,20% à 88,06% de réussite.

La rentrée approche pour les élèves de Polynésie. Quels sont les chiffres à retenir de l’année précédente? Elle a débuté avec une volonté de ramener les élèves à l’école, au sortir des confinements ayant provoqué de l’absentéisme dans les premier et second degrés en particulier. À la veille de la reprise le nombre d’élèves est estimé en baisse passant de 49 950 à 49 232 élèves dans l’enseignement public des 1er et 2nd degrés soit 718 de moins qu’en 2021, une tendance qui se maintient. Pour les encadrer, le nombre de personnels – toutes professions confondues – s’élève à 5268 personnels répartis sur 5169 postes.

Si après le passage du Covid on constatait une baisse importante du taux de réussite au DNB et au baccalauréat, ils sont aujourd’hui de meilleure augure. L’an dernier ils passaient respectivement de 84,14 à 74,24% et de 95,59% à 89,20%. Cette année ils passent de 74,24% à 77,51% et de 89,20% à 88,06%.

Et puis dans ce bilan un certain nombre de dispositifs pour « mener tous les élèves à la réussite » sont évalués parmi lesquels le déploiement du numérique qui est particulièrement marqué cette année. « 94,3 % des collèges et lycées sont désormais connectés au haut débit contre 80 % l’année précédente » indique le communiqué. Concernant l’apprentissage de la lecture, le dispositif CP/CE1 dédoublés, qui consiste en la créations de postes d’enseignants pour un accompagnement plus personnalisé des élèves, s’étendra à la rentrée 2022 à « 15 écoles et 79 classes ». Dans le même temps, le dispositif des écoles bilingues français/langues polynésienne à parité horaire rencontre un franc succès et est étendu à une école de plus à la rentré, celle de Vaiaha. Elles sont au nombre de 733 contre 69 au départ, en 2020.

Enfin, afin de « veiller à la sécurité et au bien-être des élèves » on note une augmentation considérable du budget alloué à la participation à des camps de vacances, des élèves internes de Polynésie qui ne peuvent rentrer chez eux que deux ou trois fois par an. Les élèves internes représentent 8,1% des élèves du second degré – 10,5% pour les établissements publics et 1,7% pour les privés. « Les sommes allouées pour les Programmes de Loisirs Educatifs en Internat (PLEI) et de Week-Ends en Internat (WEI) étaient de 120 000 000 francs en 2018, 368 000 000 francs en 2020 et 410 000 000 francs en 2022 » indique le communiqué.

Pour ce qui concerne les boursiers de l’État ou du Pays, ils représentent 49,9% des élèves du second degré dans l’enseignement public, ce qui représente un investissement de 1,2 milliards de francs. Les données concernant les élèves issus d’un milieu social défavorisé sont encore indisponibles mais ces chiffres sont « stables » selon le communiqué. Toutes les informations disponibles sont à retrouver dans le bilan ci-dessous.

