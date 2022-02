Obligation vaccinale : l’amende finalement réduite à 50 000 Fcfp

Le point sur la vaccination en chiffres Édouard Fritch a donné plusieurs indicateurs sur le sujet dans son discours devant l’assemblée. « Près de 80% de la population de plus de 12 ans sont complètement vaccinés »

« Les plus de 60 ans sont vaccinés à près de 100 %, avec un taux de rappel satisfaisant de 70 %. »

« La couverture vaccinale initiale des 18-59 ans est satisfaisante, mais le taux de rappel est largement insuffisant avec seulement 32%. »

« Parmi les personnes dépistées positives, les contaminations les plus fréquentes s’observent dans les tranches d’âge 10-20 ans et 30-50 ans, c’est à dire les tranches les moins bien vaccinées. »

« C’est la tranche des 12-17 ans qui présente la couverture la plus faible avec 53 % et qui s’expose, aujourd’hui, à de plus grands risques d’effets lourds de la maladie. »

« L’ensemble des archipels est touché à ce jour, avec 17 îles : Ahe, Apataki, Arutua, Borabora, Fakarava, Hao, Hiva Oa, Huahine, Moorea, Nukuhiva, Nukutavake, Raiatea, Rangiroa, Tahaa, Takaroa, Tubuai, Ua Pou. Depuis ce matin, il y a une 18e île, Rapa. »