Océania de boxe : la Polynésie première au classement des Pays chez les jeunes

Huit médailles d’or, plusieurs médailles d’argent et de bronze chez les cadets-cadettes, trois médailles d’or et quatre d’argent chez les juniors. Un beau palmarès pour la Polynésie française selon Tauhiti Nena, président de la Polynesian Boxing Association, qui accueillait début juillet les premiers Oceania de boxe jeunes à Fautaua. Prochain objectif : convaincre la Fédération internationale de soutenir financièrement les juniors océaniens médaillés d’or qui visent désormais les Mondiaux.

Après les Oceania, les Mondiaux. C’est en tout cas ce que souhaiterait Tauhiti Nena pour les médaillés d’or de la catégorie junior qui se sont illustrés sur le ring de Fautaua il y a un peu plus d’une semaine. Souvenez-vous, début juillet, Tahiti a accueilli pendant une semaine des délégations de jeunes athlètes venant de Fidji, des Îles Cook, de Kiribati, de la Nouvelle-Zélande, des Samoa, de Tonga, des Samoa américaines, de l’Australie, de l’Inde, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, de la Thaïlande et bien sûr de la Polynésie française pour les premiers Océania cadets-juniors.

Des combats « bon niveau »

Au total, un peu plus d’une centaine d’athlètes se sont illustrés en proposant des combats de « bon niveau » selon le président de la PBA, qui tire un bilan très positif de ce championnat. Au classement des médailles, la délégation tahitienne s’est particulièrement distinguée, remportant la première place dans plusieurs catégories. « En ce qui concerne Tahiti, on peut être satisfait car nous avons terminé en première place, aussi bien chez les cadets et cadettes avec 8 médailles d’or, plusieurs médailles d’argent et de bronze. En junior filles et en junior garçons, nous avons obtenu la première place avec 3 médailles d’or et 4 d’argent, » se réjouit le président.

Samoa et Fidji titillent le fenua

Derrière, on retrouve les Samoa, Fidji, la Nouvelle-Zélande et les Îles Cook. Tauhiti Nena compte maintenant s’appuyer sur le succès de cet événement pour ouvrir de nouvelles opportunités aux jeunes athlètes océaniens. « J’ai une réunion avec la Fédération internationale. Ce sera l’occasion pour moi de voir si nous pouvons obtenir un soutien financier pour permettre à tous les médaillés d’or de l’Océanie de participer au championnat du monde junior, au Monténégro, à la fin du mois d’octobre, » confie t-il.

Prochaine étape : les Oceania élite

Sur le plan organisationnel, l’accueil tahitien a beaucoup plu aux nations invitées selon Tauhiti Nena. Après ce premier succès, l’attention se tourne désormais vers les Oceania Elite Hommes et Femmes, prévus pour novembre. « Ils auront lieu aux Fidji ou en Nouvelle-Zélande, » ajoute Tauhiti, qui attend une confirmation pour la semaine prochaine. Ces championnats ouvriront la porte aux championnats continentaux qualificatifs pour la Coupe du Monde prévue à Dubaï au mois de décembre. À noter enfin que l’édition continentale est particulièrement attendue cette année puisque, pour la première fois, un million de dollars de prize money sera alloué aux champions.