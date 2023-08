Oceania lance un appel aux dons pour Vigie Sanctuaire

L’association Oceania, qui mène le programme Vigie Sanctuaire, consistant à poster des observateurs sur les bateaux assurant la liaison entre Tahiti et Moorea et ainsi éviter d’éventuelles collisions avec les baleines, recherche des fonds. Une cagnotte a été lancée sur la plateforme Anavai pour lever 1,8 million de francs.

L’association Oceania a lancé son programme Vigie Sanctuaire au début de la saison des baleines en juillet. Des observateurs sont postés sur les bateaux Aremiti et Terevau pour surveiller la mer et la présence de baleines et ainsi éviter d’éventuelles collisions. Vigie Sanctuaire fête la sixième année de son existence et Oceania comptabilisait « 64 605 km parcourus, 466 jours de surveillance et 519 potentielles collisions évitées ». Un bilan honorable et une preuve de la nécessité de poursuivre le programme pour les défenseurs des baleines à bosse. Mais l’association a besoin de fonds : 1,8 million de francs précisément pour financer une paire de jumelles et rémunérer ses observateurs. « 50 000 francs pour Vigie sanctuaire revient à rémunérer un observateur pendant 10 jours et à éviter en moyenne 10 collisions, précise l’association. Faire un don, c’est devenir acteur de la sauvegarde de cette espèce emblématique de Polynésie ! » Une cagnotte a été lancée sur la plateforme Anavai : https://www.anavai.org/project/vigie_sanctuaire_2023

L’association compte bien poursuivre son programme Vigie Sanctuaire qui a plusieurs objectifs : former des jeunes issus de quartiers prioritaires de Moorea au métier de OMM (observateur mammifères marins), déployer ces jeunes à bord des navires 7jours/7 pour détecter les baleines à bosse, travailler en collaboration avec les capitaines et l’équipage des navires pour déclencher des manœuvres d’évitements, limiter au maximum le risque de collision sur la route Tahiti-Moorea, sensibiliser le grand public et mieux connaître les baleines à bosse grâce à la compilation des données récupérées pendant toutes ces années.