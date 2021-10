Natacha Helme est actuellement sur tous les fronts. Octobre rose bat son plein et la présidente de la Ligue contre le cancer répète inlassablement le même message de prévention pour convaincre les femmes d’aller se faire dépister.

Nous ne sommes qu’au début du mois d’octobre et la campagne pour promouvoir le dépistage du cancer du sein ne fait que commencer. Elles sont encore trop peu nombreuses à faire leur mammographie alors qu’un dépistage précoce permet de mettre toutes les chances de son côté, martèle Natacha Helme, présidente de la Ligue contre le cancer. « En métropole, neuf femmes sur dix survivent contre seulement 6 femmes sur dix en Polynésie parce que le cancer est détecté trop tard. »

La mammographie est prise en charge à 100%, tous les deux ans, entre 50 et 74 ans, mais la honte, le déni, la peur de la maladie, la peur de la mammographie aussi car certaines pensent que l’examen fait mal alors que cette radio des seins ne dure que quelques minutes et n’est pas douloureuse, freinent… « On croit aussi très souvent que ça n’arrive qu’aux autres. » Seules l’information et la communication peuvent changer les choses et la Ligue contre le cancer s’emploie à faire passer les messages : « Octobre rose se passe sur les chapeaux de roues, on est à fond ! » Même si cette année avec les restrictions sanitaires, aucun grand événement n’est organisé, mais des initiatives permettent de faire vivre la campagne avec notamment la Banque de Polynésie qui a lancé une action solidaire pour la récolte des tota, la Banque de Tahiti qui s’est associée à Amazones Pacific, le lancement d’une bière à base de corossols et de fruits rouges par la brasserie Hoa et dont une partie des bénéfices reviendra à la Ligue contre le cancer et à Amazones Pacific. Enfin, la Ligue va se déplacer aux Marquises pour soutenir une association de Ua Pou qui se bat pour avoir des fonds et ainsi payer le transport pour que les femmes puissent aller se faire dépister plus facilement.