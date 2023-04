La pièce de Titaua Porcher, qui met en scène le retour dans la Polynésie du XXIe siècle de Omai, que James Cook avait emmené à la cour d’Angleterre, revient sur scène pour deux représentations, mercredi 5 et jeudi 6 avril au Petit théâtre de la Maison de la culture.

Créée début février à la salle Manu Iti de Paea, la pièce de Titaua Porcher arrive en ville. Au Petit théâtre de la Maison de la culture, mercredi et jeudi, les 12 comédiens remontent sur scène avec cette pièce originale, qui relate le voyage imaginaire de Omai, en mission divine sur terre pour porter un message de salvation, et qui découvre la Polynésie d’aujourd’hui au travers de ses rencontres au centre-ville de Papeete.

Inspirée par une conversation entre son frère et John Mairai, Titaua Porcher fait le portrait en creux du Tahiti moderne à travers la perception qu’en a le héros de la pièce, frappé par « le bruit, les odeurs, l’absence de nature, les gens qui ne connaissent plus leur langue ou le sens des tatouages, la disparition d’une certaine hiérarchie. Mais il est aussi émerveillé par certains aspects de notre monde. »

Philippe Neuffer joue le rôle de Dieu, auréolé de sa crinière grisonnante qu’il lâche sur scène. Son intérêt pour le théâtre, il le doit aux pièces classiques que sa mère lisait pour apprendre le français, dit-il. Il ne les verra sur scène que bien plus tard, à la Comédie-française, alors qu’il est étudiant à Paris. Et sa pratique d’acteur lui est utile au palais de justice.

La pièce, à juste titre, a beaucoup intéressé les enseignants qui sont nombreux à demander des représentations supplémentaires. « Si on nous trouve une salle où jouer, il n’y a pas de problème, on vient et on joue ! » dit Titaua Porcher, qui a déjà en tête une prochaine pièce de théâtre.