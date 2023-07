« On ne gouverne pas à coup de com' », interpelle Gaston Flosse

« Attaquez-vous aux réels problèmes, mettez-vous au travail ». C’est le message du Vieux Lion et de son parti, le Amuitahira’a, à l’égard du gouvernement de Moetai Brotherson. Une sortie qui fait notamment suite à la nouvelle minute de silence décrétée dans l’administration, alors que les mesures en matière de pouvoir d’achat et d’emploi se font attendre.

On n’avait pas beaucoup entendu le Amuitahira’a depuis sa défaite au premier tour des territoriales, puis celle, quinze jours plus tard, de l’alliance formée avec le Tapura. Mais le parti de Gaston Flosse, qui poursuit sur son idée de « plateforme autonomiste » avec son ancien dauphin Édouard Fritch, est sorti de son silence hier, avec un court communiqué diffusé sur Facebook. Les orange y interpellent le gouvernement de Moetai Brotherson, après l’annonce d’une minute de silence et de drapeaux en berne dans l’administration le 7 août. La décision, annoncée mercredi était la deuxième de ce type en deux conseil des ministres avec toujours comme objectif de commémorer les victimes du nucléaire. « Hiroshima et Nagasaki sont de tragique événement qu’il ne faut pas oublier, mais l’urgence est chez nous ! » écrit le Vieux Lion qui met en parallèle ces mesures symboliques et « l’attente de mesure concrètes contre la vie chère et pour la création d’emploi » par les Polynésiens. « Patience, mais, pour combien de temps ? Rien ne se construit en un jour mais ne nous faites pas attendre cinq ans », précise l’ex-Tahoera’a, appelant le gouvernement à « s’attaquer aux vrais problèmes » à se « mettre au travail ». « On ne gouverne pas à coups de comm, écrit aussi l’ancien président. Le monde n’est pas bisounours pour tous ».