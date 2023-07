Nuku Hiva : le chantier d’extension de l’hôpital Louis Rollin est lancé

La cérémonie de pose de la première pierre a eu lieu jeudi à Taiohae. Le projet, financé à parité par l’État et le Pays, doit permettre d’améliorer l’offre médicale à Nuku Hiva, mais aussi sur toutes les Marquises, avec notamment un nouveau laboratoire d’analyse, des infrastructures permettant plus de consultations spécialisées avancées ou encore un service de promotion de la santé.

C’était un moment attendu aux Marquises. Ce jeudi, l’administrateur Guillaume Audebaud et le ministre de la Santé Cédric Mercadal ont symboliquement posé la première pierre de l’extension de l’hôpital Louis Rollin de Taiohae, en présence de nombreux officiels, parmi le tavand de Nuku Hiva Benoit Kautai, le député Tematai Le Gayic, la ministre des Solidarité Minarii Galenon ou encore le ministre des Grands Travaux Jordy Chan. Projet financé à stricte parité par l’État et le Pays est estimé à 730 millions de francs, et doit permettre d’améliorer l’offre médicale sur l’île, mais aussi dans toute la terre des Hommes. Les 700 mètres carrés d’extension doivent accueillir une nouvelle zone d’accueil pour les consultations, notamment des consultations spécialisées avancées, un nouveau laboratoire d’analyses médicales, un service de promotion de la santé, ainsi que des bureaux et des zones d’attentes plus confortable pour les patients. Le Haut-commissariat insiste sur l’intégrant des nouveaux bâtiments dans leur environnement avec une architecture reprenant « les principaux éléments de la culture marquisienne ». Le ministre de la Santé Cédric Mercadal a de son côté déclaré que « le gouvernement soutient la notion de faa’ora où la communauté doit s’engager à prendre soin de sa population. Cette idée prend vie dans la pose de cette première pierre, c’est ce que symbolise la construction de ce bâtiment pouvoir offrir des soins de proximité à Nuku Hiva ».