One Ocean Summit : 500 000 km2 de ZEE réservées à la pêche artisanale

L’État et le Pays sont tombés d’accord sur une préservation accrue de la zone économique exclusive polynésienne. Dans la lignée des recommandations de la Fape, des zones seront réservées à la pêche artisanale sur plusieurs dizaines de milles nautiques au-delà du récif. Soit au total, avec le projet de Rahui Nui aux Australes, plus d’un million de km2 d’aires marines davantage protégées.

Le sujet avait déjà été évoqué lors du Congrès de l’UICN de Marseille, en septembre dernier. Beaucoup attendaient alors l’annonce, elle n’avait pas été faite après une « mésentente » entre les tavana, le Pays, et l’État. Cette fois c’est chose faite : c’est depuis Brest, et le sommet One Ocean qu’Édouard Fritch a annoncé (voir allocution ci-dessous) la protection de près de 500 000 km2 de ZEE, en accord avec l’État. Dans une zone de 30 milles marins autour des îles de la Société, des Australes et des Marquises, et de 10 miles marins autour des Tuamotu-Gambier, seule la pêche « artisanale » en poti marara et bonitier sera autorisée. Les bateaux de pêche plus importants, eux, devront attendre d’avoir quitté ces zones pour déployer leurs palangres ou leurs lignes.

Cette proposition de zonage avait été recommandée, courant janvier, par la fédération environnementale Fape – Te Ora Naho. Les rayons de protection ont été revus à la baisse, mais la satisfaction est tout de même là : d’après la Direction des ressources marines, citée par la fondation Pew Bertarelli, « 18 % des prises des thoniers proviennent actuellement des zones concernées par ces nouvelles mesures de protection ». En dehors des intérêts en matière de biodiversité et de santé des récifs, la fondation, impliquée dans la revendication d’espaces marins plus protégés partout dans le monde, se félicite aussi que ce zonage « permettra d’améliorer la gestion des conflits d’usages entre pêcheurs industriels et côtiers qui se partageaient les mêmes eaux pour leur activité de pêche. Ces nouvelles mesures représentent un effort particulier de la part des armateurs hauturiers polynésiens qui mérite d’être salué. » Elle cite notamment Tuanainai Narii, maire de Rapa : « Nos pêcheurs aux Australes s’inquiètent de la diminution des ressources et des grands bateaux de pêche au large de plus en plus nombreux. Ce zonage réservé à la pêche artisanale adopté par le gouvernement va dans le bon sens ».

Edouard Fritch a également annoncé le « plus grand engagement » de la Polynésie française, la création prochaine d’une aire marine protégée, sans aucune pêche, baptisée Rahui Nui, allant de l’archipel jusqu’aux limites sud de la ZEE et qui elle aussi couvre 500 000 km2. Donatien Tanret, qui dirige le programme Héritage des océans de Pew Bertarelli en Polynésie française, a déclaré : « La validation politique du projet Rahui Nui, porté depuis près de 8 ans par la population des Australes, est une grande victoire pour les populations des iles, la santé de l’océan et les acteurs de la conservation marine. Nous félicitions le Pays, qui a entendu l’appel des élus, des associations et de la population qui demandent la protection de leur océan depuis plusieurs années. »

Du côté de l’État, ce zonage permettra d’avancer vers l’objectif international de protection de 30% des espaces maritimes d’ici 2030.

Retrouvez ci-dessous l’allocution d’Edouard Fritch :

