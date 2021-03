Oscar Temaru appelle à une grande manifestation le 17 juillet

Le président du Tavini appelle la population à manifester le 17 juillet prochain, date anniversaire de l’essai nucléaire Centaure de 1974. D’autres manifestations devraient être organisées dans les îles.

« Quand un peuple ne défend plus ses libertés et ses droits il devient mûr pour l’esclavage » : c’est en citant Jean-Jacques Rousseau – et en entonnant E Mata Nei Au I Ta’u Tamai, une chanson composée avec Coco Mamatui « qui parle un peu de ça » – qu’Oscar Temaru a démarré vendredi sa conférence de presse. L’enquête Toxique publiée par le média d’investigation Disclose conforte évidemment le leader indépendantiste anti-nucléaire : « Il y a (dans cette étude) des vérités que nous connaissions ».

Le Tavini appelle la population à manifester au stade Pater le 17 juillet prochain, date anniversaire de l’essai Centaure de 1974, qui a dysfonctionné et contaminé l’île de Tahiti. D’autres manifestations devraient être également organisées dans les archipels.

Le Tavini entend « dénoncer la complicité des hommes politiques de ce pays. C’est trop facile de dire ‘on nous a menti’ ! Ils sont en train de se mentir à eux-mêmes. » Les Polynésiens sont donc appelés à manifester « sans distinction de parti politique, de race ou de confession religieuse, » dit Oscar Temaru.