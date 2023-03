Otahi, troisième centrale syndicale du pays devant la CSIP

Si la CSTP-FO et A tia i mua gardent leur place en tête de classement, le dernier pointage de la représentativité syndicale au fenua place pour la première fois Otahi devant la CSIP et O oe to oe Rima.

La CSTP FO est toujours le premier syndicat du Pays. C’est ce que révèlent les derniers chiffres de la représentativité syndicale, basés sur les résultats des élections professionnelles dans le public et le privé de ces deux dernières années, et qui ont été diffusés hier après le Conseil des ministres. Avec 9355 voix, soit 25,83 % des suffrages, un score en légère progression par rapport à 2022, la centrale de Patrick Galenon reste en tête, suivie de A tia i mua, qui cumule 7076 voix (19,56%), soit environ 200 de plus que l’année passée. Mais pour la première fois c’est Otahi qui s’impose comme la troisième centrale du fenua, avec 6307 voix (17,42%). Seulement une soixantaine de suffrages derrière, la CSIP de Cyril Legayic, qui dépassait encore, l’année passée, la centrale de Lucie Tiffenat d’une vingtaine de voix. O oe to oe Rima reste cinquième et dernier de ce classement avec 3823 voix, soit 10,56 % des suffrages. Aucun nouveau syndicat ne passe la barre des 5% des voix nécessaires pour s’affirmer comme un syndicat représentatif.

Avec communiqué