La CPS investit dans le logement intermédiaire

La CPS a posé mercredi la première pierre de son nouvel immeuble de rapport en centre-ville, Te Aho Rua, sur le site de l’ancien siège de la caisse face au collège Pomare IV. Livrable en juin 2026, il proposera en location avec option d’achat 60 logements intermédiaires pour les ménages disposant de 2 à 4 Smig, 230 places de parking, et 15 commerces dont deux restaurants.

Le directeur général de la CPS, Vincent Fabre, entouré de son directeur adjoint Vincent Dupont et du président du conseil d’administration Patrick Galenon, de l’architecte Bertrand Porlier, de Jean-Baptiste U de Newstone qui sera le maître d’ouvrage délégué et de père Christophe, a posé mercredi après-midi la première pierre de son futur immeuble de rapport, sur le site de l’ancien siège de la Caisse, acquis en 1958. Bordés par les rues Viénot, Nansouty et des Remparts, voisins du collège Pomare IV, ces 3 000 mètres carrés servaient de parking public depuis des années. Le projet est baptisé Te Aho Rua, « le second souffle », pour marquer la seconde vie du lieu. Le permis de construire a été délivré, et les travaux doivent commencer au 3e trimestre, pour une livraison prévue en juin 2026. « Vous connaissez mon amour des rétroplannings, a plaisanté Vincent Fabre, je serai attentif au respect des délais », puisqu’il fera partie des financeurs du projet lorsqu’il retournera dès le mois prochain à la Socredo où il prend le poste de directeur général délégué.

Contrairement aux autres immeubles de la CPS en centre-ville, Uupa et Papineau, celui-ci est destiné au logement intermédiaire. À ce titre la construction bénéficie de la défiscalisation nationale et de l’exonération de TVA et de droits d’enregistrement et de transcription. Le coût global est de 3,9 milliards de Fcfp, pour réaliser 60 appartements, 230 places de parkings, et 15 commerces dont deux restaurants, le tout sur 8 niveaux. Les logements – 8 studios, 23 F2, 22 F3 et 7 F4, dont les loyers mensuels iront de 64 500 Fcfp à 134 700 Fcfp – sont destinés aux ménages disposant de deux à quatre Smig qui, après passage devant une commission d’attribution, devront signer un bail de location de 5 ans à l’issue desquels ils auront la faculté de racheter leur logement, les loyers versés faisant office d’apport. La CPS consolide ainsi le rendement de son parc immobilier et contribue à la politique publique de l’habitat, dit Vincent Fabre.

La CPS a également des projets pour son terrain du front de mer, à côté de la clinique Paofai, et qui lui aussi fait pour l’instant office de parking. Une demande de permis de construire devrait être déposée avant la fin de l’année, dit Vincent Fabre.