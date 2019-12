Paea dit non à la Route du Sud, le collectif Mata Atea applaudit

Le conseil municipal de Paea a rejeté à l’unanimité, lundi soir, l’inclusion du projet de la route du Sud dans son plan général d’aménagement (PGA). À la grande satisfaction de Mata Atea, qui s’oppose à la route, mais qui réfute les propos tenus mardi à l’assemblée par Édouard Fritch sur le sujet.

La commune de Paea a adopté son PGA sans modification, rejetant ainsi le tracé de la Route du Sud que le Pays souhaite réaliser. Une victoire pour le collectif Mata Atea, qui s’oppose à ce projet. Il rappelle que jusqu’à 650 familles, selon ses estimations, pourraient être concernées par les expropriations requises par la Route du Sud, ce qui pour lui signifie un impact sur près de 4 000 personnes. Pour autant, son président Gilles Parzy précise : « On se veut force de proposition, nous ne sommes pas obtus, on ne s’oppose pas pour s’opposer ». Mata Atea considère qu’il faut d’abord achever la route existante, « parce qu’elle est loin d‘être achevée », et transformer « le rond-point du Méridien’qui est un délire pour tout le monde depuis des années. »

Cette solution, dit-il, supposerait des expropriations, mais « de terrains vagues ou complètement inhabités, donc c’est très léger. Et ça ne veut pas dire que les propriétaires ne seront pas indemnisés, il faut faire les choses normalement. » « Un projet totalement raisonnable, » pour Gilles Parzy qui cite en exemple des travaux routiers récents à Papeete et Pirae

Mardi matin à l’assemblée, Gilles Parzy était venu écouter le président Édouard Fritch, qui a déclaré qu’il était prêt à modifier le tracé de la route. L’opposant à la Route du Sud n’a pas été convaincu.

