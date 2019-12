Mata Atea, les élections comme principal champ de bataille

Sans espoirs face aux négociations avec le gouvernement, le collectif Mata Atea entend poursuivre sa mobilisation contre le projet de la route du sud fait, et fait des prochaines élections municipales son cheval de bataille. Son président Gilles Parzy l’affirme, le président se moquerait du monde avec ce projet.

Le collectif Mata Atea ne croit plus vraiment à un retournement de situation favorable concernant le projet de la route du sud entre Punaauia et Taravao. Son président Gilles Parzy affirme qu’il ne croit plus du tout aux négociations avec le gouvernement, qui les qualifie de « pétitionnaires ».

Si le dialogue semble rompu avec le gouvernement, Mata Atea a les prochaines élections municipales dans le viseur. Le collectif espère bien se faire entendre pour parvenir à inverser définitivement la tendance. L’objectif aujourd’hui après avoir conquis Paea et le SAGE, est de s’étendre à d’autres districts.

Quoi qu’il en soit ce projet devrait une nouvelle fois animer cette année 2020, avec les élections municipales du mois de mars qui pourraient selon les résultats faire avancer ou ralentir le projet.