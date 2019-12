« Tahiti, tu connais ? », le nouveau livre de Jean-Marc Régnault

L’historien Jean-Marc Régnault s’essaye à un autre genre, avec la parution aux éditions ‘Api Tahiti de son nouveau livre, Tahiti, tu connais ? Ni thèse universitaire, ni guide touristique, c’est un livre qui s’adresse à tous, qu’ils soient d’ici ou d’ailleurs, pour faire un portrait actualisé de la Polynésie française en tordant le cou à quelques idées reçues.

Jean-Marc Régnault est bien trop poli pour décrire son livre comme une sorte de « Tahiti pour les nuls », mais son ouvrage de près de 200 pages est sans aucun doute le bouquin parfait pour saisir les spécificités de la Polynésie et en comprendre les rouages. C’est d’ailleurs l’idée de son sous-titre : « Si tu crois connaître la Polynésie, c’est qu’on te l’a mal expliquée. » L’intention, dit-il, était de tordre le cou à plusieurs contre-vérités qu’on entend souvent, que l’on soit résident, étudiant ou touriste. Il explique ses motivations :

Lui qui a tant travaillé pour rétablir l’Histoire avec un grand H dans ses droits – ses recherches ont notamment contribué à la réhabilitation de Pouvanaa a Oopa – veut dissiper méconnaissance et incompréhension, dit-il en préface du livre, au travers d’une question lancinante : la Polynésie française, est-ce la France ?

Le livre est organisé en deux grandes parties. La première pose la question : « La Polynésie, est-ce la France ? » et y répond par des textes concis et facilement accessibles, balayant entre autres l’histoire coloniale, le statut, la répartition des compétences entre le Pays et l’État, les forces politiques en présence et le cheminement de leurs revendications, et les grands contentieux qui subsistent entre la métropole et le fenua. La seconde, intitulée « Une société polynésienne », se concentre sur la Polynésie au quotidien, et « les facettes complexes de cette société polynésienne, celles qui l’empêchent de s’épanouir et celles qui préparent la société de demain », écrit l’auteur.

Chacune des quelque 80 questions que pose l’auteur est illustrée de photos, de documents, d’extraits de livres , dans une mise en page très lisible et aérée. « Les lecteurs ont ainsi une synthèse, j’ai fait le travail, moi de lire toutes les thèses, » dit Jean-Marc Régnault. L’ouvrage est également complété par une chronologie, une bibliographie/filmographie qualifiée de succincte par l’auteur mais qui fait tout de même 5 grandes pages, et un index. Le livre, qui sort vendredi en librairie, sera tiré en quantité limitée, prévient l’auteur, pour qu’il puisse être réédité régulièrement en tenant compte des évolutions rapides sur les plans politiques, économique et sociétal.

Sans complaisance ni sentimentalisme, mais avec une réelle tendresse et une connaissance approfondie, nées d’une vie vécue à Tahiti depuis 36 ans, Jean-Marc Régnault trace le portrait « d’une société profondément attachée à ses racines où, pourtant, tout est devenu si différent. »

Jean-Marc Régnault sera l’invité du journal de midi de Radio1 mercredi 11 décembre.