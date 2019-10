L’Indo-Pacifique en colloque au fenua

L’Université de la Polynésie française (UPF) organise la semaine prochaine un colloque international sur le thème « Indo-Pacifique et routes de la soie, les nouvelles stratégies mondiales ». Autrefois concentrés en Atlantique, les enjeux stratégiques se sont aujourd’hui déplacés vers l’Asie et le Pacifique. De nombreux spécialistes du monde entier sont attendus pour des conférences aux thèmes variés qui débuteront par celle de Pascal Boniface (« Les mutations stratégiques de l’ordre mondial »). L’Océanie est à la croisée des chemins afin de déterminer si elle veut être acteur ou spectateur du bouleversement des relations internationales.

Ce colloque organisé par les Dr Sémir Al Wardi et Jean-Marc Regnault est une bonne préparation à la venue du Président de la République Emmanuel Macron. Son voyage en Polynésie prévu en avril 2020 portera en grande partie sur l’Indo-Pacifique. Environ 25 conférences sont prévues de mardi à jeudi prochains, dont certaines en anglais avec des intervenants australiens ou chinois. Pascal Boniface, habitué des plateaux télévisés et directeur de l’IRIS (Institut de relations internationales et stratégiques) sera la tête d’affiche du colloque avec sa conférence prévue lundi à 18 heures sur le thème « Les mutations stratégiques de l’ordre mondial ». L’UPF a toujours pour habitude d’insister dans ses colloques sur la place des Océaniens souvent oubliés dans l’ordre mondial. L’ancien maître de conférences et organisateur du colloque Jean-Marc Regnault estime que les acteurs mondiaux majeurs, notamment la France, devront clarifier leur position face aux territoires océaniens.

Cela fait déjà plusieurs décennies que les experts se sont aperçus que le centre des échanges mondiaux n’était plus réellement situé en Atlantique mais avait migré vers le Pacifique. Des colloques avaient notamment été organisés en 2015 et 2016 sur « l’Océanie oubliée » pour démontrer que le Pacifique Sud n’était plus oublié des relations internationales mais au contraire convoité. Aujourd’hui les océans Indien et Pacifique sont concernés à la fois par les ambitions économiques et géostratégiques. Ce colloque a pour ambition d’avertir les sphères politiques, les économistes et l’ensemble des acteurs concernés sur la nécessité de s’intéresser à l’Indo-Pacifique pour « ne pas être en retard d’une guerre », dit Jean-Marc Regnault.

La France semble avoir redécouvert depuis quelques années un intérêt pour la Polynésie qui était quelque peu retombé après la fin des essais nucléaires en 1996. Il aura fallu attendre 2013, le début du quinquennat de François Hollande, pour qu’un colloque au Sénat démontre les avantages pour la France à rester présente dans le Pacifique. Cet intérêt se justifie par de nouvelles ressources comme le nickel, le contrôle des routes maritimes ou encore les stratégies militaires.

Le colloque se découpe en cinq parties comprenant notamment les enjeux économiques, les stratégies des États et l’implication politique et géostratégique en Océanie. L’ensemble du programme est à retrouver sur le site de l’UPF.