Vaiteani lance un appel pour financer son deuxième album

Après avoir sorti son premier opus en 2017, Vaiteani travaille sur un deuxième album en autoproduction. Afin de finaliser son projet, Vaiteani lance un appel à son public, via une campagne de crowdfunding qui se clôturera le 29 novembre.

Vaiteani continue sa carrière et la concrétise avec de nouveaux morceaux pour un deuxième album dont la sortie est prévue en 2020. Neuf titres qui le composeront sont déjà arrangés, enregistrés et mixés. Mais pour finir la production (mastering, artwork), fabriquer les disques et payer les droits de reproduction, le duo lance une collecte de fonds avec l’objectif d’atteindre la somme de 960 000 Fcfp.

Plusieurs contreparties sont prévues pour les donateurs qui souhaitent les soutenir. Le projet Ulule de Vaiteani est accessible sur : https://fr.ulule.com/vaiteani-nouvel-album/ La campagne se terminera le vendredi 29 novembre.