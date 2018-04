Les bureaux de vote de Paea, Taiarapu-Ouest et Uturoa fermeront à 19 heures au second tour

Changement par rapport au premier tour : les bureaux de vote de Paea, Taiarapu-Ouest et Uturoa resteront ouverts jusqu’à 19 heures pour le second tour des élections territoriales. Au total, douze communes verront leurs bureaux rester ouverts après 18 heures dimanche 6 mai.

Les horaires d’ouverture des bureaux de vote sont fixés pour le second tour des élections des représentants à l’assemblée, le dimanche 6 mai prochain. Comme au premier tour, les bureaux de vote seront ouverts de 8 heures à 18 heures dans 36 communes. Le haut-commissariat a publié jeudi un arrêté pour fixer trois changements par rapport au premier tour. A Paea, Taiarapu-Ouest et Uturoa, les bureaux de vote seront ouverts jusqu’à 19 heures, en plus des neuf communes déjà concernées par ces dérogations au premier tour.

Pour récapituler, les bureaux de vote fermeront à 19 heures dans les communes suivantes : Arue, Faa’a, Paea, Papara, Taiarapu-est, Taiarapu-ouest, Taputapuatea, Uturoa, Rurutu, Nuku Hiva et Ua Pou. Comme au premier tour, les bureaux de vote seront ouverts jusqu’à 20 heures dans la seule commune de Bora Bora. Dans toutes les autres communes, l’horaire de fermeture des bureaux de vote reste 18 heures.