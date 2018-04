Le navigateur Loïck Peyron, parrain de la Tahiti Pearl Regatta

Pour sa 15ème édition, la Tahiti Pearl Regatta s’est offert un parrain de renom : Loïck Peyron. Le navigateur multi-titré arrive vendredi soir à Tahiti.

La 15ème édition de la Tahiti Pearl Regatta (TPR) se déroulera du 7 au 12 mai prochain entre Raiatea, Bora Bora et Taha’a. L’habituel village de la TPR sera inauguré le 7 mai prochain à Uturoa par un parrain de choix, Loïck Peyron. Le navigateur multi-titré arrive vendredi soir à Tahiti. Un premier voyage au fenua pour celui qui a réalisé quatre tours de monde, 51 transat, remporté cinq titres de champion du monde de multicoques et rien que 16 victoires en Grand prix des Multicoques. Avant de participer à la préparation de la TPR, Loïck Peyron va visiter les îles Sous-le-vent en catamaran dès samedi. La TPR démarrera le 9 mai avec au programme huit étapes : deux traversées inter-îles, quatre « bananes », un longe-côte et la Tahitian Pearl Race. Les inscriptions sont toujours ouvertes sur le site www.tahitipearlregatta.com .