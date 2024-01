Paea : Tavana Salmon a fêté ses 104 ans

C’est désormais une tradition pour Tony Géros : chaque 13 janvier, le maire de Paea se joint à la famille de Hare Salmon Paling Ly Mou Yn pour aller souhaiter son anniversaire. Figure du renouveau culturel polynésien, « Tavana Salmon », né en 1920, doit, pour l’élu être « un modèle pour les jeunes Polynésiens », de par son parcours, mais aussi son hygiène de vie.

Il n’est peut-être pas le doyen de Paea, mais il est, parmi les anciens de la commune, « celui qui est en meilleure forme ». Hare Salmon Paling Ly Mou Yn a fêté ce samedi ses 104 ans. « Un exploit » pour Tony Géros, venu dans son petit fare célébrer cet anniversaire et l’aider à souffler ses bougies, aux côtés de membres de sa famille, comme ces trois dernières années. Natif de Papeete, passé par Hawaii, les Samoa et les Tonga, « Tavana Salmon », fait partie des grandes figures du renouveau culturel polynésien. Au travers de sa troupe de danse – les « Tavana’s » -, il a participé à faire découvrir le ‘ori et les arts polynésiens à l’international, mais ses recherches sur les pratiques ancestrales, il les a surtout partagé au fenua. Notamment en ce qui concerne les cérémonies d’antan et surtout le tatouage dont il a participé à « réimporté » les techniques traditionnelles depuis les Samoa.

« C’est un modèle pour les jeunes polynésiens », pointe Tony Géros, et pas seulement du fait de sa « carrière et de sa vie », parfois « difficile ». À entendre le maire, la longévité de Tavana Salmon tient avant tout à son « régime alimentaire ». « Je pense que c’est le ma’a tahiti qui le tient en forme parce que c’est pratiquement que ce qu’il mange : le taro, le poisson cru… ». Petite entorse à ce régime traditionnel : un « café spécial » d’anniversaire sous la forme d’un obus d’Hinano ce samedi. « Là il parle pas beaucoup, mais quand il aura bu son café, il va commencer à faire ses orero », sourit l’élu.