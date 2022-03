Papeete : le parking gratuit de Vaiete ferme le 21 mars

Le parking public gratuit à côté de la place Vaiete va fermer définitivement à compter du lundi 21 mars. Pour les automobilistes, les alternatives sont payantes, et rares. D’autant que la mairie prévoit de transformer des places de stationnement automobile sur la voirie en places pour les 2-roues. Et que le tarif des horodateurs doit bientôt augmenter.

René Temeharo, ministre des Grands travaux et des Transports terrestres, annonce ce vendredi la fermeture du parking public gratuit à côté de la place Vaiete sur le front de mer. Cet emplacement, où se dressait autrefois le Fare Manihini de Tahiti Tourisme, avait été converti en juillet 2018 en un parking de 100 places. Il est destiné par le Port autonome de Papeete à devenir le terminal de croisière, dont la première pierre va être posée prochainement. « Les usagers sont priés de bien vouloir prendre les dispositions nécessaires au stationnement de leur véhicule » indique un communiqué du gouvernement. Oui, mais lesquelles ?

Les parkings publics sous pression

À côté de la clinique Paofai, le parking gratuit sur le terrain de la CPS disparait lui aussi. La mairie de Papeete gère 3 parkings publics payants, le parking souterrain de la mairie et les deux parkings extérieurs de part et d’autre de l’assemblée, pour un total de 346 places. Dans un centre-ville toujours plus encombré, le parking du centre administratif avenue Pouvanaa a Oopa a récemment été supprimé pour faire place au nouvel immeuble de l’administration, laquelle occupe désormais exclusivement le parking sur l’emplacement de l’ancien restaurant Pitate, au moins jusqu’en avril 2023, date d’achèvement prévue du nouveau parking de 500 places sur l’emprise de l’ancien hôpital Vaiami. Les parkings privés comme celui de Odyssey, du Centre Vaima, de Fare Tony ou de la Banque de Tahiti sont souvent pleins, de même que les parkings implantés sur des parcelles encore vides, souvent accessibles sur abonnement mensuel seulement.

Le parking souterrain payant Jacques Chirac, qui dépend du Port autonome, est encore sous-occupé, pointe Charles Fong Loi, 5e adjoint au maire en charge du stationnement.

Moins de places, et plus chères

Quant aux places de stationnement payantes sur la voirie, elles seront bientôt moins nombreuses. Face à l’augmentation du nombre de 2-roues, la mairie prévoit de convertir des places de voitures en places pour scooters, motos et vélos. Et les places qui resteront seront plus chères pour la première heure de stationnement : l’horodateur réclamera 150 Fcfp au lieu de 100 Fcfp.

« On essaie de sensibiliser les gens, dit Charles Fong Loi, mais je reconnais que le parking privé, c’est cher. » Surtout pour les employés des commerces, souligne-t-il, qui se garent pour la journée et ont souvent des revenus modestes. La tentative, il y a quelques années, d’encourager les automobilistes à se garer aux entrées de la ville et d’emprunter les navettes de la mairie – un service payant – a été un échec, reconnaît l’adjoint au maire. Une réunion est prévue lundi à la mairie, avec à l’ordre du jour la suppression d’une vingtaine de places du parking Tarahoi pour les réserver, à la demande de la Poste, à des employés aux petits moyens. Au-delà, difficile de voir comment faire cohabiter les autos et les humains en centre-ville. Ces derniers seront certainement heureux de savoir que le ministre les « remercie de leur compréhension ».