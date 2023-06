Parcours sportif en solidarité avec les militaires blessés

Depuis 2016, les régiments de l’armée de Terre organisent chaque année une journée de solidarité avec les blessés de l’armée de Terre. Un événement sportif qui se déroulait jusque-là entre militaires et qui, nouveauté de cette année, sera ouvert au public ce samedi 17 juin au parc Vairai.

Tout le monde est donc invité à participer à une course aquatique et terrestre de 2 km, avec une quinzaine d’obstacles à franchir, aussi bien sur terre qu’en mer, organisée au parc Vairai et accessible à tous. De 7h à 11h, la course sera chronométrée et accessible aux plus de 16 ans : les plus rapides mais aussi ceux qui auront fait le plus grand nombre de tours seront récompensés. Chacun pourra partir quand il veut durant la matinée et sera chronométré grâce à des bracelets pucés. On peut s’inscrire en individuel ou par équipe. À noter pour les licenciés, la course fait partie du calendrier de la Fédération tahitienne d’athlétisme. Et à partir de 11 heures, tout le monde pourra tester la course en mode loisir, à partir de 10 ans. Objectif : faire connaitre la cause des blessés des armées auprès du grand public, comme l’explique le colonel Wierzbinski, le chef de corps du RIMaP-P.

Le sport pour « se reconstruire »

La blessure est une réalité du métier du militaire, aussi bien physique que psychique. Les blessés sont soignés dans les hôpitaux militaires et suivis par la cellule d’aide spécifique qui les accompagne, eux et leur famille. Cela concerne l’achat de matériel si besoin mais également un accompagnement jusqu’à une éventuelle reconversion dans le civil si la personne décide de quitter l’armée. Le sport fait partie de cette reconstruction : « Les militaires pratiquent du sport quotidiennement. Cela permet aux blessés de se reconstruire, moralement et physiquement, avec une activité qu’ils connaissent. » Cette course organisée samedi s’inspire du parcours du combattant que les militaires font régulièrement en entrainement. Les blessés, physiques et psychologiques, sont donc accompagnés tout au long de leur convalescence. Le major Walter du RSMA, a été blessé en Afghanistan le 7 septembre 2011 sur une opération de nuit. Il a souhaité rester au sein de l’armée pour « servir de façon différente » et « utiliser cette expérience dans sa carrière ».

L’armée de Terre compte une centaine de blessés polynésiens, certains seront présents ce samedi pour participer à la course et également témoigner. Pour s’inscrire, il suffit d’aller sur le site Fenuamoove. Il faut compter 2500 francs par personne et 500 francs pour tester le parcours en mode loisirs. Cet argent sera reversé à la Cellule d’aide aux blessés de l’armée de terre. Des animations seront également au programme avec le chœur du RSMA, des démonstrations du groupe d’intervention Nedex (neutralisation, enlèvement et destruction des explosifs) et du groupe cynotechnique du RIMaP-P. Rendez-vous donc ce samedi 17 juin, au parc Vairai, à partir de 7h.