Paris 2024 : plusieurs centaines de milliers de spectateurs sur les quais de Seine pour la cérémonie d’ouverture

Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a apporté ce mardi des précisions sur la cérémonie d’ouverture des JO de Paris, qui doit avoir lieu le 26 juillet prochain sur les quais de la capitale. Une cérémonie d’une ampleur inédite, qui représente un casse-tête historique en terme de sécurité et d’organisation et dont la jauge exacte reste encore floue. Avec notre partenaire Europe1.

La cérémonie sur la Seine démarrera à 20h24, le 26 juillet 2024. Trois heures de show retransmis sur les télés du monde entier et qui se passera en pleine, à ciel ouvert, qui plus est sur un site, les quais de Seine, classé au patrimoine mondial de l’humanité. Dans le détail, pas moins de 116 bateaux doivent embarquer plus de 10.000 athlètes et descendre les 6 kilomètres de Seine d’est en ouest, entre les secteurs de la Bibliothèque François-Mitterrand et de la Tour Eiffel. Une parade fluviale qui débutera sur fond de soleil couchant, et où s’enchaineront les tableaux historiques, les spectacles artistiques puis une cérémonie plus protocolaire, le tout devant une centaine de chefs d’État et des centaines de millions de téléspectateurs. Du jamais-vu dans l’histoire des Jeux olympique, mais un casse-tête tout aussi historique pour les services de sécurité français.

Inquiétude sur la sécurité et les transports

Ce mardi, Gérald Darmanin devait donner, à l’occasion de la signature à Paris du protocole de sécurité sur la cérémonie, des précisions sur l’organisation, et notamment sur le nombre de spectateurs qui pourront assister gratuitement à la cérémonie depuis les quais. « Plusieurs centaines de milliers », a répondu le ministre de l’Intérieur, sans vouloir être plus précis, alors que le chiffre de 400.000, à la baisse, circule depuis plusieurs semaines. À 14 mois de cette cérémonie inédite en plein air, l’événement voulu tant par le président français Emmanuel Macron que la maire de Paris Anne Hidalgo reste « un défi artistique et d’organisation ». Sur les quais bas, au plus près de l’eau, 100.000 places sont déjà mises en vente entre 90 et 2 700 euros par le comité d’organisation (Cojo). Sur les quais hauts, le spectacle sera gratuit et si l’État avait d’abord parlé d’une jauge de 500 000 personnes mais plusieurs acteurs, dont la région Île-de-France présidée par Valérie Pécresse, qui s’inquiète des capacités des transports en commun, demandait à revoir le chiffre à la baisse. La ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra avait pourtant récemment assuré qu’un chiffre « autour de 400.000 » allait bientôt être annoncé. Elle avait d’ailleurs insisté sur ces spectateurs gratuits alors qu’une polémique enfle depuis cet hiver sur les tarifs jugés prohibitifs des billets.

« La jauge est en cours d’affinage »

La Mission de suivi des JO du Sénat évoque aussi le chiffre de « 400.000 spectateurs qui pourront assister gratuitement à la cérémonie depuis les quais hauts » dans le compte-rendu d’un rapport d’étape publié cette semaine. Depuis le bras de fer avec la région, tant le président du Cojo, Tony Estanguet, que la ministre des Sports ou les élus répétaient en chœur : « la jauge est en cours d’affinage ». En coulisses, les discussions sont rudes entre, d’un côté, la mairie de Paris et le Cojo désireux d’une grande fête populaire où se promènent librement les badauds, et de l’autre la préfecture de police qui veut gérer des poches de spectateurs par secteurs. Les quais seront divisés en 15 ou 20 tronçons, avaient fait savoir à l’AFP des sources policières et politiques. Cette organisation n’a pas été détaillée mardi.

200 millions d’euros de coûts au total pour le ministère de l’Intérieur

Gérald Darmanin n’a pas précisé le coût de la sécurisation de la cérémonie d’ouverture mais a assuré qu’au total, pour le ministère de l’Intérieur, le coût de la sécurité pour les JO représentait « 200 millions d’euros ». Un « premier chiffrage » d’un pré-rapport de la Cour des comptes à l’été 2022 évoquait « 419 millions d’euros » pour les dépenses de sécurité de l’Etat (au sens large). En revanche, il a annoncé que le ministère de l’Intérieur allait gérer et « financer » la plateforme d’inscription obligatoire pour accéder à ces quais hauts. Il y aura une « trentaine de bateaux » dédiés à la sécurité, a précisé Gérald Darmanin, ainsi que des personnels du ministère de l’Intérieur sur les bateaux des délégations. Sur l’aspect artistique, le secret est lui aussi bien gardé. La dernière version a récemment été présentée au Comité international olympique (CIO). Mais l’information circule dans une « boucle » très restreinte de personnes, a récemment appris l’AFP de source sportive, parmi lesquels figurent notamment le président français, Anne Hidalgo et Tony Estanguet. « On va faire rêver des milliards de personnes », affirme ainsi le triple champion olympique de canoë, éternel enthousiaste qui promet aussi une belle audience télévisée.