Tahiti Pearl Regatta : un 20e anniversaire réussi

La Tahiti Pearl Regatta qui fêtait ses 20 ans s’est déroulée entre Raiatea et Tahaa, sur trois jours. Le bilan de cette 19e édition, parrainée une fois de plus par le navigateur Loick Peyron.

Quarante bateaux se sont alignés dans 6 catégories, dont la plus importante était celle des multicoques voiles légères avec 11 concurrents. Comme de coutume, les soirées sur un motu privatisé pour l’occasion étaient aussi l’un des points forts de cette TPR, avec danses du feu, les danseurs de Tamarii Uturoa, et le groupe Jellyfish de Raiatea qui « a mis le feu au motu ».

La 19e édition de la Tahiti Pearl Regatta s’est achevée samedi soir, et les organisateurs de la TPR se déclarent très satisfaits. “On a une vraie volonté d’éclectisme et de diversité, dit la coordinatrice de l’événement, Stéphanie Betz. La TPR c’est des participants de tous les âges, des bateaux de toutes les tailles, des pirogues traditionnelles à côté des dernières générations de voiliers, des équipages féminins qui courent dans les mêmes conditions que leurs homologues masculins… bref, une bonne TPR, c’est quand on arrive à mélanger correctement le sport, les rencontres, la culture polynésienne et le sens du partage pour en faire un cocktail détonnant ! »

Une édition plus tactique

“C’était un très bel anniversaire” conclut Stéphanie Betz après la bataille du dernier jour. “Le spectacle sur l’eau était magnifique, l’ambiance était au rendez-vous, le soleil était de la partie, et même si le vent n’était pas aussi soutenu que lors des éditions précédentes, il a permis de départager les équipages sur la tactique plutôt que sur la vitesse.”

La nouvelle ministre de Sports, Nahema Temarii, promet d’être présente à la prochaine édition, qui se tiendra du 8 au 11 mai 2024. Elle a félicité l’organisation pour avoir donné une place aux Tuaro ma ‘ohi à travers la catégorie Va’a Taie.

Un parrain en or

Le navigateur Loïck Peyron n’a pas boudé son plaisir, sautant de bateau en bateau, prodiguant des conseils à chacun. Avant et pendant la course, il s’est particulièrement intéressé aux plus jeunes. La semaine dernière, il avait rendu visite aux jeunes du collège de Arue qui ont monté une section voile, et à l’école de voile de Tahiti dont les membres s’invitent de plus en plus dans les championnats. « Un super parrain, très impliqué, dit Stéphanie Betz, je crois qu’il a vraiment pris goût à notre régate polynésienne. »

©B. Duquenne ©B. Duquenne