« Partir en livre », la fête du livre de la jeunesse, c’est mercredi au quartier du commerce

Mercredi 21 juillet au quartier du commerce aura lieu la troisième édition de « Partir en livre », une « fête du livre de la jeunesse » gratuite. Des animations seront proposées aux plus jeunes et douze auteurs seront là pour échanger avec le public. L’événement est organisé par les associations Polynélivre et Taparau.

Faire retrouver le goût de la lecture, c’est l’objectif de cette manifestation. Relayée par les acteurs locaux du monde du livre, elle est organisée par le Centre national du livre (CNL) depuis 7 ans. Pour Sophie Baptendier de l’association Polynélivre « La lecture n’est pas seulement scolaire, il ne faut pas la voir comme le livre que l’on doit lire obligatoirement pour l’école. Il faut qu’on reprenne l’idée du livre détente, plaisir, évasion, on en a besoin en ce moment. »

Un moment de partage

Destiné à tous mais surtout aux familles, l’événement se tiendra mercredi 21 juillet entre 9 heures et 16 heures au quartier du commerce à Papeete. Pour les plus jeunes, « un atelier sur les animaux marins, un atelier artistique, un spectacle de marionnettes et des conteuses. » Des moments magiques en perspective car « quand on entend quelqu’un qui prend tant de plaisir à raconter une histoire, on a forcément envie de prendre le livre et de regarder s’il n’y a pas d’autre trésor qui s’y cachent ».

C’est une journée spéciale puisque de nombreux ouvrages pour enfants seront disponibles alors qu’ils tendent à manquer dans les stocks des boîtes à livre gérées par l’association. De plus les autres actions, telles que Lire au bord de l’eau, se tiennent rarement en ville. Une journée à ne pas rater. Et pour les plus grands, des auteurs seront là pour échanger et répondre aux questions. Sur place sera également disponible la « bourse gratuite de livres d’occasion » qui permet d’échanger ou d’acquérir des livres d’occasion.