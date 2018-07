Pas de nouveau cas de dengue, l’épidémie de grippe A en baisse

Le dernier bulletin de veille sanitaire de la Direction de la santé annonce qu’aucun nouveau cas de dengue de type 2 n’a été déclaré depuis la semaine du 9 juillet. L’épidémie de grippe A (H1N1) est également en « phase descendante » avec une baisse du nombre de cas observé.

Pas de nouveau cas de dengue de type 2 en Polynésie depuis les deux cas diagnostiqués à Raiatea lors des semaines du 4 et 18 juin, annonce lundi après-midi la Direction de la santé via son bulletin de veille sanitaire. Pour autant le niveau d’alerte sanitaire est maintenu notamment en raison de la présence de délégations « en provenance de zone à risque » aux championnats du monde de va’a vitesse et du Te Aito.

L’épidémie de grippe A (H1N1) est en « phase descendante » avec seulement quatre prélèvements positifs et aucun cas d’hospitalisation.