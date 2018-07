L’arc en ciel qui a fait gagner les Tamarii Rapa No Tahiti

Les Tamarii Rapa No Tahiti ont remporté deux prix dans la catégorie chants traditionnels lors du Heiva 2018. Le premier prix en Ute Are’are’a, et le deuxième prix en Tarava Tuha’a pae. Rien d’étonnant pour cette troupe habituée à la scène de To’ata.

Les Tamarii Rapa No Tahiti ne sont pas des petits nouveaux sur To’ata. Cette troupe, composée d’une cinquantaine de membres originaires de Rapa, Raivavae, Rurutu et de Rimatara, a été créée 1999. Les Tamarii Rapa No Tahiti n’en sont donc pas à leur première participation au Heiva, ni à leur première récompense. Depuis six ans leurs mélopées bercent le public de Toa’ta et se voient régulièrement récompensées.

Maurice Tamata, président de l’association Tamarii Rapa No Tahiti et auteur du thème, est satisfait de la prestation de la troupe, d’autant qu’en 2017, ils avaient déjà remporté le 1er prix en Ute are’area. Pour lui, ce qui a fait la différence avec les autres groupes, c’est la voix haut perchée de sa soliste. Une voix à l’image du thème qui était cette année, l’arc en ciel.

Un arc en ciel qui avait pris pour habitude d’envelopper de son aura, l’une des douze fortifications que compte Rapa. Les habitants de Rapa avaient essayé de l’attraper, mais sans résultat. Ils avaient donc renforcer leurs mains avec de la paille, et essayer de l’attraper, en vain. De guerre lasse, ils avaient décidé de respecter et d’adorer l’arc en ciel comme leur dieu.

Maurice Tamata est fier de sa troupe qui répond présente à chaque répétition, facilitant ainsi le bon déroulement de celle-ci et permettant de délivrer une belle prestation sur la scène de Toa’ta.

N’en doutons pas, malgré un palmarès qui s’est étoffé au fil de leurs années de présence au Heiva, ils ne feront pas l’impasse l’année prochaine pour le Heiva 2019. Il faudra encore compter sur leur participation au concours de chants traditionnels.