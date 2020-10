Pas de reconfinement tant que l’hôpital tient bon

Jusqu’à 5 000 cas par jour « si nous ne faisons rien » Entre autres données, Édouard Fritch a présenté ce midi, une nouvelle modélisation de la trajectoire de l’épidémie, réalisée par une université australienne pour le compte de l’OMS. Le pic de contamination en Polynésie, placé entre décembre et janvier par les prévisions du Bureau de veille sanitaire en septembre, semble, à la lumière des dernières données, se rapprocher. C’est dès le courant de novembre que le virus pourrait se propager au plus vite au fenua. Des 300 à 400 cas quotidiens actuels, certains scénarios voient l’épidémie atteindre près de 5 000 cas par jour dans quelques semaines. Nul doute que l’hôpital ne pourrait alors plus assumer ses missions correctement. « Mais ça, c’est si on ne fait rien« , prévient Édouard Fritch. Les scénarios plus optimistes, qui comptent sur des gestes barrières efficaces, des rassemblements beaucoup plus rares et donc sur une propagation ralentie, tablent sur « seulement » un peu plus de 500 cas par jour. « Nous avons besoin des efforts de chaque Polynésien », insiste le président, qui avait amené à ses côtés le ministre de la Santé Jacques Raynal, et le représentant de l’OMS Sean Casey.