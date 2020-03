Patrick Lenôtre et les chefs du Sofitel subliment les produits locaux

Le chef étoilé Patrick Lenôtre et les trois chefs des restaurants Sofitel de Tahiti, Moorea et Bora Bora s’associent pour concocter buffets, menu et brunchs mettant en valeur les produits locaux et la gastronomie française.

Cela fait maintenant trois ans que Patrick Lenôtre pose ses couteaux et son tablier en Polynésie afin de participer à une série de dîners caritatifs avec le Sofitel en faveur du Rotary Club. Du 6 au 15 mars, les gourmets de Tahiti, Moorea et Bora Bora pourront retrouver différents buffets et menu à quatre mains dans les restaurants des hôtels. Après une longue carrière à travers le monde et avoir été distingué sept fois par le Guide Michelin, Patrick Lenôtre exerce maintenant majoritairement du « conseil » après de la jeune génération de chefs. « Je viens donner ma patte, mais les garçons sont bien assez matures et talentueux pour se débrouiller sans moi, je donne simplement de mon expérience, de mon tempérament en toute humilité » précise Patrick Lenôtre. Inutile de préciser que le chef maîtrise à la perfection les grandes techniques classiques qui font la renommée de la cuisine française, mais il tient toujours lors de ses voyages à mettre en avant les produits locaux. Il est donc ravi de pouvoir utiliser les crevettes et les poissons locaux, ainsi que le ‘uru ou encore les fraises de la Presqu’île.

Au menu donc, ravioles de crevette locale, palet de ‘uru truffé, coulis de kumquat de Matehau ou encore oursin de Moorea et varo, mais aussi des classiques de la gastronomique bleu-blanc-rouge comme le saucisson brioché, le pâté en croute et la joue de bœuf. « La venue du chef nous permet de travailler des produits qui ne sont pas habituels puisque l’on bénéficie de l’expertise du chef » explique Marc Lintanf, chef du K au Sofitel de Moorea.