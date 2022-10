Pêcheur de Tubuai : les recherches, infructueuses, ont été arrêtées

Plus de 24 heures après la disparition d’un pêcheur sous-marin dans le lagon de l’île des Australes, l’important dispositif de recherche « terrestre, de surface et subaquatique » a été levé ce mardi midi. Le Haut-commissaire de la République a exprimé sa tristesse et sa compassion à la famille et aux proches du quarantenaire disparu.

Le JRCC avait été informé de la disparition d’un pêcheur à Tubuai ce lundi en début d’après-midi. Le quarantenaire était parti en début de journée pour aller pratiquer la pêche sous-marine, à bord d’un coque-alu dont des débris avaient été retrouvés, quelques heures plus tard, par d’autres habitants de l’île. L’embarcation avait ensuite été trouvée sur la barrière, à l’intérieur du lagon, remplie d’eau et vidée de ses équipements, ce qui faisait craindre le pire. Malgré la mise en place de moyens importants – un navire de plongée, plusieurs embarcations privées, un avion Gardian envoyé depuis Tahiti, puis la frégate Prairial, en exercice sur la zone – et la reconduction du dispositif de recherche ce mardi – sur une plus large zone couvrant la côte, le lagon, et le large -, aucune trace du pêcheur n’a pu être repérée. Les recherches, rendue difficile par les conditions météo, ont été arrêtés ce mardi à midi, a précisé le JRCC. La brigade de gendarmerie de l’île reste en charge de l’enquête sur cette disparition et le Haut-commissaire de la République a exprimé sa tristesse et sa compassion à la famille et aux proches du quarantenaire disparu.

Ce drame n’est malheureusement pas une première pour l’île des Australes, qui avait déjà connu, en février dernier, une disparition d’un pêcheur sous-marin dans la même zone du lagon. Après la mobilisation de nombreux volontaires, le corps avait été retrouvé le lendemain à 200 mètres du récif.