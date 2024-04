Permis de construire : le Pays simplifie les procédures pour les fare OPH

À partir du 1er mai, les formalités relatives aux permis de construire des fare OPH seront « pré-évaluées » par les services de l’office de l’habitat pour accélérer leur validation par la DCA. Une manière d’alléger le travail de cette Direction de la Construction et de l’Aménagement, régulièrement pointée du doigt pour ses lenteurs dans la délivrance des permis. Un tiers des 3300 demandes annuelles concerne ces fare OPH.

C’est un sujet de grogne récurrent chez les chefs d’entreprises, les propriétaires et même, plus récemment, les syndicats : les longs mois d’attente pour obtenir un permis de construire, de lotir ou d’aménager. Des délais attribués à la Direction de la Construction et de l’Aménagement (DCA) et qui sont accusés de perturber les projets de familles et d’entreprises, et même de « ralentir l’activité économique ». Le gouvernement avait promis de « nouvelles organisations » pour y remédier, au moins en partie, et une de ces nouveautés a été acté en conseil des ministres ce mercredi, sur proposition du ministère du Logement de Chantal Minarii Galenon.

Dès le 1er mai, les dossiers de demande de permis de construire qui concernent les Fare OPH seront déposés à l’Office polynésien de l’habitat plutôt qu’à la DCA. L’OPH mènera une « pré-évaluation » de la conformité de ces dossiers, mâchant le travail de la direction surchargée. L’obtention des permis devrait s’en retrouver accélérée, même si le gouvernement préfère ne pas s’engager sur un délai. Surtout, ce nouveau mécanisme devrait permettre à la DCA d’accorder davantage de temps aux dossiers plus complexes. Le gouvernement précise que sur les 3300 demandes déposées en 2023 plus d’un tiers concerne les Fare OPH. Les dépôts de dossiers pour ces Fare se feront à l’agence des Remparts, située à Papeete, ainsi que dans les bureaux de la Direction de la Maîtrise d’ouvrage de l’OPH basés dans la zone industrielle de Tipaerui.