Photographie : Hoho’a de retour à Tahiti et Moorea

37 photographes, professionnels ou amateurs, et un seul thème : la Polynésie. Le collectif Hoho’a revient avec une exposition à la salle Muriavai puis au Fare Natura. L’occasion de découvrir des artistes et des points de vue sur le fenua. L’occasion aussi de profiter de « masterclass » de photographes expérimentés.

Comme beaucoup, le collectif Hoho’a avait été très limité, côté exposition, par les deux ans de crise Covid. C’est donc avec un plaisir non dissimulé que le collectif de photographes, successeur de l’association F16, signe son retour en « galerie », en l’occurrence la salle Muriavai. L’espace de la Maison de la culture accueillera à partir de ce mardi 8 mars et jusqu’à samedi 12 mars, le travail de 37 photographes, professionnels ou amateurs. Portrait, paysages, photo sous-marine, tatouage et même montage… Comme d’habitude les thèmes et techniques sont libres, avec pour seule condition d’avoir pris les clichés au fenua. Et comme d’habitude le résultat est très riche, comme l’explique Brigitte Bourger, la présidente de Hoho’a :

Après son départ de la salle Muriavai, l’exposition, gratuite, fera le chemin vers Moorea où elle sera visible du 16 au 27 mars. Une rencontre intéressante entre l’écomusée, consacré à la culture et à la biodiversité, et ces photos dont beaucoup traitent d’hommes et de nature. Ces dix jours d’exposition à Moorea seront aussi l’occasion d’organiser des « masterclass ». « Aujourd’hui, tout le monde peut prendre des photos, ne serait-ce qu’avec les smartphones qu’on a à portée de main, reprend Brigitte Bourger. Mais il faut quand même quelques bases pour faire des très belles photos ». Le premier atelier sera donc consacré aux fondamentaux de la prise de vue, le deuxième, toujours sur inscription, sera un peu plus spécialisé : il portera sur le photocervolisme. Pierre Lesage livrera ses connaissances sur la prise de vue par cerf-volant, technique ancienne et là aussi remise au goût du jour par la technologie. Le photographe travaille d’ailleurs sur un programme qui « devrait » permettre aux participants à l’atelier de prendre eux-mêmes des photos en se connectant à l’appareil et au cerf-volant au dessus d’eux.

Hoho’a 2022, du 8 au 12 mars à la salle Muriavai et du 16 au 27 mars au Fare natura à Moorea. Entrée libre.