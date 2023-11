Photos, expo, gâteaux… Une grande fête à Faa’a pour les 40 ans de mandat d’Oscar Temaru

La mairie a lancé un appel pour retrouver de vieilles photographies de la commune de Faa’a. De quoi alimenter une exposition rétrospective qui sera inaugurée le 8 décembre à l’occasion des célébrations des 40 ans de mandature d’Oscar Temaru, maire depuis 1983. La fête rassemblera aussi de nombreux enfants de Faa’a, des personnalités proches du leader indépendantiste et sera couplée à certains évènements du Taurua i Faa’a 2023.

L’anniversaire aurait dû tomber le 13 mars. C’est à cette date, en 1983, qu’Oscar Temaru avait été élu pour la première fois tavana de Faa’a, un siège qu’il occupe toujours aujourd’hui. Évitées en début d’année du fait de l’approche des élections territoriales, les célébrations de ces quarante ans de mandature seront finalement organisées ce 8 décembre à l’hôtel de ville. Quatre décennies – et sept mandats consécutifs, les « limitateurs » n’ont qu’à bien se tenir – valent bien une grande fête : la mairie a invité pas moins de 240 enfants, de nombreuses personnalités proches du chef de file indépendantiste ou aillant marqué l’histoire de la commune, a prévu « un très beau gâteau », et couplé le tout avec le traditionnel Taurua i Faa’a, dont les tournois sportifs se tiendront en parallèle au motu Ovini.

Mais les célébrations seront aussi l’occasion d’inaugurer une expo-photo rétrospective à la mairie, qui appelle les familles de Faa’a et d’au-delà : « Si vous, vos parents ou grands-parents avez dans vos tiroirs, armoires d’anciennes des photos retraçant la vie de la commune à travers des générations passées, prenez contact avec nous ! ». Faa’a recherche particulièrement des vieilles photographies de sites historiques, de l’aéroport, de Hotuarea « et notamment du flamboyant », de l’ancienne mairie et des écoles de la ville, mais des photos plus personnelles, de classe, de bâtiments privés, de commerce ou de fêtes locales sont aussi appréciées. « Tout ce qui a fait la vie de notre belle commune d’aussi loin qu’on puisse s’en souvenir », précise la mairie, qui scannera et restituera les documents « papier » qui lui seraient confiés. Plus d’informations au 40 800 960 ou par mail à communication@mairiefaaa.pf.