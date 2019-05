Piletta Remix, quand la radio s’installe au théâtre

Piletta Remix, une fiction radiophonique jouée en direct sur scène, est programmée par la compagnie du Caméléon du 10 au 26 mai prochains au Petit théâtre de la Maison de la culture de Papeete.

Au départ, en 2011, Piletta Louise était un texte en forme de conte initiatique pour enfants, écrit par Florent Barat. Ce conte a d’abord été enregistré pour une radio belge (Radio Panik), puis « remixé » pour la scène par le collectif Wow. Repérée par Guillaume Gay, le directeur de la compagnie du Caméléon, au festival d’Avignon, voilà Piletta Remix qui s’installe au Petit théâtre de Papeete du 10 au 26 mai.

À quoi ressemble une fiction radiophonique sur une scène de théâtre ? Guillaume Gay raconte sa découverte : « Des casques sont distribués à l’entrée. Moi j’ai commencé par fermer les yeux, pendant vingt minutes, pour plonger dans l’univers sonore. Et puis à un moment, j’ai eu envie d’ouvrir les yeux pour voir comment les sons étaient fabriqués. Au final, c’est un aller-retour : on ferme et on ouvre les yeux. C’est comme si on nous proposait de voir les coulisses du spectacle. »

Petit aperçu avec deux des comédiens du collectif Wow, Sébastien Schmitz et Benoit Randaxhe.

Piletta Remix, du collectif Wow, programmé par la compagnie du Caméléon, à partir de vendredi 10 mai, pour neuf représentations jusqu’au 26 mai. Billets en vente à Radio 1, Carrefour et sur ticket-pacific.pf.