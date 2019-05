Les syndicats tous unis contre la réforme de la fonction publique d’État

L’intersyndicale des fonctionnaires unie pour manifester jeudi contre la réforme de la fonction publique. Les syndicats considèrent que ce projet de loi va laisser place au « clientélisme », ou encore à « l’autoritarisme ».

L’intersyndicale des fonctionnaires d’État appelle, comme en métropole, à une mobilisation générale ce jeudi pour dire non à la « réforme accélérée » relative à la réforme de la fonction publique. « Résigné c’est l’échec assuré, motivé et uni dans l’action on peut gagner », c’est le slogan qui sera de mise jeudi pour l’intersyndicale.

L’intersyndicale considère que ce projet de loi « n’est pas acceptable en l’état ». Elle considère que cette réforme va impacter le dialogue social, elle va laisser place à « l’autoritarisme », ou encore elle va « ouvrir la porte » à tous les passe-droits concernant le contrôle des promotions ou des mutations. La porte parole de l’intersyndicale, Diana Yieng Kow compte sur tous les fonctionnaires ainsi que sur les usagers de la fonction publique pour se mobiliser ce jeudi car elle affirme que « la mobilisation sera un signe fort de notre opposition à cette réforme ».

Le syndicat « Solidaires » au travers de Tania Tumahai estime que ce projet de loi va laisser place à des recrutements « politiques et relationnels » avec notamment les recrutements massifs de contractuels pour une durée de 6 ans.

L’intersyndicale donne rendez-vous à tous leurs adhérents jeudi matin à 8 heures à l’école Mama’o, pour ensuite rejoindre l’avenue de Pouvanaa a Oopa, où se situent les locaux du haut-commissariat.